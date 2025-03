"Elérzékenyültem" - Stohl András komoly vallomást tett, ezt nem láttuk jönni

Egyre jobban bírom ezeket a kis Facebook-filmeket, posztokat, ahol mondjuk a Keanu Reeves kinyilatkoztat. Vagy mondjuk a Denzel Washington, vagy Anthony Hopkins. Amikor mondanak egy-egy gondolatot, úgy rájövök, hogy mennyire igazuk van bizonyos dolgokban. Mindig eszembe jut, szoktam is mondani, egyszer Besenyei Ferenccel már az élete vége felé találkoztam egy rendezvényen. Ő is kapott díjat, én is kaptam díjat, és amikor megköszönte – akkor elég labilis volt már, az élete végén, nem lehetett eldönteni, hogy milyen állapotban van – annyit mondott, hogy: Gyerekek szeressetek, szeressetek, szeressetek. Nem tudtam eldönteni hirtelen, hogy miről beszél, őt szeressük vagy egymást szeresük, vagy hogy egyáltalán szeressünk. Már egyre többet gondolok erre