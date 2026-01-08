Pánikbetegségéről vallott az énekesnő: „Azt gondoltam, hogy vége az életemnek”

Laskai Lili, ismertebb nevén Lil G nemcsak a zeneiparban csillogtatta meg tudását, hanem testépítőként is megmutatta, milyen kemény fából faragták. A rapper korábban azt is elárulta, hogy nem szeretné, ha tabu téma lenne a pánikbetegség, ezért a saját tapasztalatait is megosztja a témában. A fiatal tehetség most közösségi oldalán mesélte el, hogy mennyire hatásos volt számára a terápia.

Lil G betegsége még nem a múlté, de már jobban tudja élvezni az életet (Fotó: Szabolcs László)

Csodát tett a gyógyszer Lil G-vel

Már két hónapja szedem az antidepresszánst, amit az első két-három hónapban nagyon nehezen éltem meg. Óriási hangulatingadozásaim voltak, nem éreztem jól magam és sokszor szédültem is. A pánikrohamok sokat rontottak az étvágyamon és eléggé lefogytam, de ezeken a gyógyszer sem segített az elején

– számolt be a betegségről és a gyógyszer mellékhatásairól a rapper. Lili az első konzultáción még nem érzett változást, amikor még csak egy hónap telt el a gyógyszer szedéséből, ám az utóbbi időben sok minden megváltozott.

December végén kezdtem el érezni a javulást és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a gyógyszer egy csoda. Eljutottam arra a szinte, hogy abszolút nincsenek rohamaim, nincsen gyomorgörcsöm és most már kijelenthetem, hogy 80%-osan visszakaptam a régi énemet

– mesélte követőinek a testépítőnek álló énekesnő.

Összességében nem zárt szomorú évet a rapper, mivel tavaly májusban egy testépítő versenyen egy érem mellé gyűrűt is kapott. Ez pedig nem jelenthetett mást, minthogy párja megkérte a rapper kezét, amire elmondása szerint kimondta az első igazi igenjét.

Lil G TikTok oldalán már pozitívabban számolt be a súlyos problémáiról (Fotó: Instagram)

Lil G életét megváltoztatta a gyógyszer

Sokkal jobban vagyok és persze ez az antidepresszánsnak is köszönhető, illetve annak is, hogy folyamatosan járok a pszichológusomhoz is. A pszichiáterhez csak konzultálni járok, de a legfontosabb, hogy sokkal jobban érzem magam az elmúlt napokban

– mondta TikTok videójában a rapper. Laskai Lili nem gondolta volna hónapokkal ezelőtt, hogy eljön ez a pillanat, amire oly régóta vár.

Két-három hónapja azt hittem, hogy vége az életemnek és soha többé nem leszek a régi önmagam. Viszont láss csodát januárt írunk és majdnem, hogy teljesen jól vagyok. Érzem, hogy pánikbeteg vagyok és ezt elfogadom, de már nem irányítja ez az életemet

– számolt be a változásról Lil G.