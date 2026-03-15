„Küklopsznak csúfoltak, miután egy ritka betegség miatt elveszítettem az egyik szemem”

A 44 éves Oliver Bromley neurofibromatózissal született, ami egy ritka genetikai rendellenesség. A betegség jóindulatú daganatok növekedését okozza az idegeken és a testben. Az állapot erodálta a koponyáját, és végül a jobb szemét is elveszítette.

„Nem a külsőm határozza meg, hogy ki vagyok legbelül” – Oliver a ritka betegsége elfogadásáért küzd

Oliver elmesélte, hogy a gyerekek nagyon óvatosak körülötte a betegsége miatt, és fiatal korában az iskolában a zaklatók is célba vették.

Ha másképp nézel ki, az emberek másképp bánnak veled. Az iskolában mindenféle néven szólítottak, beleértve a küklopszot is, aki a görög mitológia egyszemű lénye. Mint minden gyereknek, voltak zavart és bizonytalan pillanatok, különösen, amikor egyre jobban tudatában lettem annak, hogy másképp nézek ki

– nyilatkozta Oliver.

A 44 éves férfi hozzátette, hogy keresztény hite és a rendkívül támogató családja segített a nehéz időket átélni:

„A szüleim és a nagyszüleim már fiatal koromtól kezdve segítettek formálni az önbizalmamat. Megtanítottak arra, hogy az értékemet soha nem a külsőm határozza meg, hanem az, hogy ki vagyok legbelül."

Ahogy Oliver egyre idősebb lett, megtanulta igazán elfogadni önmagát, és nem úgy, hogy figyelmen kívül hagyta a kihívásokat, hanem úgy, hogy hittel és bátorsággal szembenézett velük. Oliver a feleségével, Bridgettel él, és bár sok bámuló tekintettel és sugdolózással kell szembenézniük, a pár boldogan éli a mindennapjait.

Az egyik mítosz, amit Oliver kétségbeesetten igyekszik megcáfolni, az, hogy a neurofibromatózis nem fertőző. A múltban rengetegen érzéketlen kérdéssel illették a betegsége miatt, sőt, még nyilvános helyekről is megkérték, hogy távozzon a kinézete miatt.

„Láttam már embereket eltávolodni tőlem, vagy kerülni a közelemben ülést, mintha az állapotomtól félni kellene” – mondta Oliver.

Oliver szülei már gyerekkorában elkezdték észrevenni az arcán a változásokat. Tizenéves korában számos rekonstrukciós műtéten és kraniotómián kellett átesnie, ami egy olyan idegsebészeti beavatkozás, amelynek során a koponya egy részét ideiglenesen eltávolítják, hogy hozzáférjenek az agyhoz a daganatok kezelése érdekében.