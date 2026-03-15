Hoppá! Törőcsik Franciska után Ember Márk is lemondott a Jászai Mari-díjjal járó komoly pénzjutalomról

Büszkén pózoltak a Hogyan tudnék élni nélküled! című film főszereplői a frissen kapott Jászai Mari-díjukkal, nagyon hálásak, hogy így elismerik munkájukat. A kitüntetéssel járó pénzjutalmukat, ahogy Törőcsik Franciska, úgy Ember Márk is jótékonyságra fordítja.

Pénteken és szombaton a március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan adták át az állami kitüntetéseket Budapesten, az Országház Kupolatermében, az arra érdemes művészeknek. Kiosztották a Kossuth-díjakat és átadták a Jászai Mari-díjakat is, az egyik díjazott Törőcsik Franciska lett, aki az egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésznőnk.

Igazán megtisztelő, hogy a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjáról elnevezett díjban, a Jászai Mari-díjban részesültem. A díjjal járó teljes pénzjutalmat az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlom fel, akiknek a munkáját nagyon fontosnak tartom, és régóta figyelemmel kísérem. Ti is tudjátok támogatni a tevékenységüket, hiszen már közöttünk vannak a jövő kiemelkedő alkotói, és talán éppen egy ilyen odaadó csapat munkáján múlik, hogy egyszer majd nagyon büszkék lehessünk rájuk.

– fogalmazta meg gondolatait közösségi oldalán Törőcsik Franciska.

A gyönyörű színésznő és a tehetséges színész nem panaszkodhat, rengeteg munkájuk van. Együtt szerepeltek a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben, ami elképesztő sikert aratott és aminek már készül a második része. Most pedig egyszerre kaptak Jászai Mari-díjat.

„Nagyon köszönöm minden kollégának, akivel valaha találkoztam színpadon vagy kamerán innen és túl, hogy tanulhattam tőletek. A családomnak és a barátaimnak pedig azt, hogy még mindig támogatják és viselik a mániákusságomat. A díjjal járó jutalomösszeget szeretném felajánlani a Baltazár Színháznak, illetve a MáSzínháznak. Két fantasztikus független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi Színházat. Az ő kitartásuk, elhivatottságuk számomra folyamatos inspiráció. Kérlek, ha tehetitek nézzétek, támogassátok őket! Köszönöm nektek❤️‍🔥✌️Drága Jászai Mari, üdv az Ember családban🫶”

– írta posztjában Ember Márk, amit ITT! tudsz megnézni.