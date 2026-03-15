Hoppá! Törőcsik Franciska után Ember Márk is lemondott a Jászai Mari-díjjal járó komoly pénzjutalomról

Ahogy az eddigi években, úgy ezúttal is a március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan adták át az állami kitüntetéseket az arra érdemes művészeknek. Törőcsik Franciska és Ember Márk munkásságát Jászai Mari-díjjal ismerték el, amivel több mint egymillió forint pénzjutalom is jár. Meglepő módon mindkét tehetséges színész lemondott a komoly összegről, most az is kiderült, miért.

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2026.03.15. 16:10
Módosítva: 2026.03.15. 17:12
Büszkén pózoltak a Hogyan tudnék élni nélküled! című film főszereplői a frissen kapott Jászai Mari-díjukkal, nagyon hálásak, hogy így elismerik munkájukat. A kitüntetéssel járó pénzjutalmukat, ahogy Törőcsik Franciska, úgy Ember Márk is jótékonyságra fordítja.

Ember Márk és Törőcsik Franciska nem csak kollégák, barátok is.
Törőcsik Franciska és Ember Márk karrierje egy úton halad (Fotó: Facebook/Odeon Színház)

Jótékonyságra fordítja jutalmát Törőcsik Franciska és Ember Márk 

Törőcsik Franciska hátrányos helyzetű gyerekeket támogat

Pénteken és szombaton a március 15-i ünnepséghez kapcsolódóan adták át az állami kitüntetéseket Budapesten, az Országház Kupolatermében, az arra érdemes művészeknek. Kiosztották a Kossuth-díjakat és átadták a Jászai Mari-díjakat is, az egyik díjazott Törőcsik Franciska lett, aki az egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésznőnk. 

Igazán megtisztelő, hogy a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjáról elnevezett díjban, a Jászai Mari-díjban részesültem. A díjjal járó teljes pénzjutalmat az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlom fel, akiknek a munkáját nagyon fontosnak tartom, és régóta figyelemmel kísérem. Ti is tudjátok támogatni a tevékenységüket, hiszen már közöttünk vannak a jövő kiemelkedő alkotói, és talán éppen egy ilyen odaadó csapat munkáján múlik, hogy egyszer majd nagyon büszkék lehessünk rájuk.

– fogalmazta meg gondolatait közösségi oldalán Törőcsik Franciska.

Ember Márk fogyatékkal élő színházi csoportnak segít

A gyönyörű színésznő és a tehetséges színész nem panaszkodhat, rengeteg munkájuk van. Együtt szerepeltek a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben, ami elképesztő sikert aratott és aminek már készül a második része. Most pedig egyszerre kaptak Jászai Mari-díjat.

Nagyon köszönöm minden kollégának, akivel valaha találkoztam színpadon vagy kamerán innen és túl, hogy tanulhattam tőletek. A családomnak és a barátaimnak pedig azt, hogy még mindig támogatják és viselik a mániákusságomat. A díjjal járó jutalomösszeget szeretném felajánlani a Baltazár Színháznak, illetve a MáSzínháznak. Két fantasztikus független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi Színházat. Az ő kitartásuk, elhivatottságuk számomra folyamatos inspiráció. Kérlek, ha tehetitek nézzétek, támogassátok őket! Köszönöm nektek❤️‍🔥✌️Drága Jászai Mari, üdv az Ember családban🫶” 

– írta posztjában Ember Márk, amit ITT! tudsz megnézni.

 

