Törőcsik Franciska végre megerősítette: a rajongók szóhoz sem jutottak az örömtől!

Nem túlzás kijelenteni, hogy Törőcsik Franciska jelenleg a karrierje csúcsán jár, és nem úgy fest, hogy a közeljövőben lassítani szeretne. A legnagyobb sikert kétségtelenül a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc klasszikus slágerein alapuló zenés vígjátékkal érte el, amely a legnépszerűbb magyar film lett a hazai mozikban, egészen a rendszerváltás óta: már több, mint egymillió nézőt vonzott be a nagyvászon elé. Nem meglepő, hogy jelenleg forgatják a második részt is, melyet a rajongók máris tűkön ülve várnak, és biztosak benne, hogy a következő film ugyanolyan, ha nem még zajosabb sikert arat majd, mint az elődje. Franciska emellett leforgatott egy újabb játékfilmet, a Magyar menyegzőt is, aminek a világpremierje a Tallinn Black Nights’ Filmfesztiválon lesz november 13-én, hamarosan pedig a magyar nézők is élvezhetik.

Törőcsik Franciska megerősítette a nagyszerű hírt / Fotó: Máté Krisztián

Megerősítette a remek hírt Törőcsik Franciska

A színésznő tehát jelenleg sem pihen. Franciska – bár a magánéletét bizalmasan kezeli – időnként hírt ad magáról a közösségi oldalán: nemrég például egy újabb jó hírrel örvendeztette meg a követőtáborát.

Sokan kérdeztetek… És ez esetben tényleg! Hamarosan benne leszünk a tévében! Így végre az is megnézheti a Hogyan tudnék élni nélküled?-et, aki nem jutott el a moziba! Érkezem a részletekkel! Addig is nézzétek, milyen szép helyen forgattuk a filmet

– írta meg az Instagram-oldalán Franciska egy videó kíséretében.

El sem tudom mondani, hogy mennyire várom a tévépremiert! A varázslat a képernyőn folytatódik!

– jelentette ki az egyik követő a kommentszekcióban.

Már nagyon várom, hogy újra láthassam ezt a csodálatos filmet

– helyeselt egy másik lelkes rajongó is.

Ezen a csatornán lesz a Hogyan tudnék élni nélküled? tévépremierje

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, még az idén tévéképernyőre kerül a Hogyan tudnék élni nélküled?, méghozzá a TV2-n.

Sziasztok! Egy örömteli hírrel jelentkezem. Itt vagyunk a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatásán. Ez az a film, amely a rendszerváltás óta a legtöbb nézőt vitte a mozikba. Több mint egymillióan látták, és egy örömteli hírről szeretnék beszámolni. A TV2 szerezte meg a vetítési jogokat, úgyhogy hamarosan, néhány hét múlva nálunk láthatjátok ezt a nagy sikerű filmet, ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus szórakozás lesz!

– jelentette be Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója.