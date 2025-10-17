Törőcsik Franciska most megmutatta, ez volt a legelső

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Törőcsik Franciska karrierje jelenleg szárnyal. A színésznő háta mögött igen eseménydús időszak áll, és úgy fest, egyelőre nem is tervez lassítani. A Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc ikonikus slágerein alapuló zenés vígjáték páratlan sikernek bizonyult: több mint egymillió embert csábított a nagyvászon elé, így a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. Hamarosan a nézők a tévé képernyőjén is viszontláthatják a filmet a TV2-n, mialatt már forog a második rész is. Ugyancsak nagy népszerűségre tett szert a Hunyadi című sorozat is, amely lassanként az egész világot kezdi meghódítani: a közelmúltban például a Torontói Filmfesztiválon debütált, zajos siker közepette.

Fiatal kora ellenére tehát Törőcsik Franciska máris hatalmas sikereket tudhat a magáénak. Talán épp ezért, vagy szimpla véletlenről volt szó, de a színésznő a minap visszatekintett a kezdetekre, és a rajongóinak is megmutatta, melyik volt élete legelső filmszerepe.

Miket találok. Első (kicsi) filmszerepem...

– írta Franciska a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, ahol egy fotót is megosztott. A felvételen egy részlet látható a 2007-es A Nap utcai fiúk című filmből, amelyben a színésznő is felbukkant egy kisebb mellékszerepben, amikor még csak 16-17 éves lehetett.

Habár ez a szerep még valóban parányi volt, ahhoz bizonyára elegendőnek bizonyult, hogy felhívja magára a szakma figyelmét, és kezdetét vehesse az a sikeres karrier, amelyet manapság a magáénak tudhat.

