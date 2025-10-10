RETRO RÁDIÓ

Feltette a nagy kérdést Törőcsik Franciska: hogyan tudott eddig élni nélküle?

Nem zajlik éppen eseménymentesen a színésznő élete. Nemrég ezzel fogadta a rajongókat a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 14:00
Törőcsik Franciska élete az utóbbi időszakban nem telt éppen eseménytelenül, és sikerekben is bőven kijutott neki. A Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés vígjáték az elmúlt évek egyik legnépszerűbb hazai filmje lett: több, mint egymillió embert csábított a nagyvászon elé, amivel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. Nem is csoda, hogy jelenleg már tart a második rész forgatása. 

Fotó: Bánkúti Sándor

Feltette a nagy kérdést Törőcsik Franciska

A színésznő egyébként időről időre hírt ad magáról az Instagram-oldalán: bár a magánéletét bizalmasan kezeli, azzal kapcsolatban szeret információkat megosztani, éppen mivel foglalkozik, legyen szó a szabadidejéről, vagy a munkájáról. Az utóbbi időben, érthető módon, nem sok szabad perce akadt arra, hogy posztoljon, ám nemrég visszatért, mi több, a jelek szerint a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének forgatásáról jelentkezett be.

Hogyan tudtam élni eddig a frufrum nélkül?

- tette fel a kérdést a színésznő Instagramon, néhány fotó társaságában. Franciska egyébként korábban azt is jelezte a posztban, a frufru hamis, ugyanakkor bátran bevállalhatná, hiszen remekül áll neki - ahogy arra a rajongók is csakhamar rámutattak.

Az ultimate Eszter frufru 

- jegyezték meg a film hivatalos oldalának üzemeltetői a kommentszekcióban.

Annyira jól áll!

- áradozott egy lelkes rajongó.

Sok sikert kívánok a forgatáshoz!

- üzente egy másik kommentelő.

Közeleg a Hogyan tudnék élni nélküled? tévépremierje

Sokak nagy örömére, már nem kell sokat várni arra, hogy az otthonaink kényelmében is élvezhessük ezt a mesés alkotást.

Itt vagyunk a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatásán.  Ez az a film, amely a rendszerváltás óta a legtöbb nézőt vitte a mozikba. Több, mint egymillióan látták, és egy örömteli hírről szeretnék beszámolni. A TV2 szerezte meg  a vetítési jogokat, úgyhogy hamarosan, néhány hét múlva nálunk láthatjátok ezt a nagy sikerű filmet. Ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus szórakozás lesz!

- jelentette be korábban a TV2 Média Csoport programigazgatója, Fischer Gábor a közösségi médiában.

 

