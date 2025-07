„Nemrég még ott voltam...” Törőcsik Franciska már el sem akarja hinni, hogy megtörtént!

Törőcsik Franciska karrierje jelenleg szó szerint szárnyal. A Hogyan tudnék élni nélküled? továbbra is nagy sikerrel fut a mozikban: a Demjén Ferenc-slágerein alapuló zenés, romantikus vígjáték egyenesen tarolt a közönség körében, így nem meglepő, hogy azóta már bejelentették, készül egy második rész is. A TV2 Hunyadi című sorozata ugyancsak nagy népszerűségre tett szert a közönség körében, majd ezt követően a színésznő leforgatott egy újabb filmet: miután pedig a neve egyenesen garancia a minőségi alkotásra, a Magyar menyegzőt már most tűkön ülve várják a rajongói.

Törőcsik Franciska sikert sikerre halmoz / Fotó: Máté Krisztián

Törőcsik Franciska a közelmúltban elhagyta az országot, és New Yorkból adott hírt magáról, ahol egy fontos eseményen volt jelenése.

Hétfőn New Yorkban is bemutattuk a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet! A stábot a film kreatív producerével, Goda Krisztával és Kriszta saját, valamint az én filmbéli kislányommal, Barta Veronikával képviselhettük. Hálásan köszönjük a meghívást!



– írta meg korábban az Instagram-oldalán a színésznő, aki szép emlékeket őrizhet ebből az időszakból, így máris nosztalgiával telve osztott meg egy videót a közösségi oldalán, amely New Yorkban készült.

Milyen furi, hogy nemrég még ott voltam…

– jegyezte meg a felvételt tartalmazó Instagram-posztjában Franciska.

Bizonyára felejthetetlen, maradandó élmény volt a város és a díszbemutató. Nekünk, nézőknek a Hogyan tudnék film életre szóló élmény, amit Tőletek, művészektől kaptunk!

– reagált erre az egyik követő a kommentszekcióban.

Kíváncsian várjuk a Hogyan tudnék élni nélküled folytatását. Biztosan ugyanolyan szuper lesz

– tette hozzá egy másik rajongó.