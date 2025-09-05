Özönlenek a jókívánságok, elhagyta az országot Törőcsik Franciska

A színésznő mostanában sikert sikerre halmozott.
Külföldről jelentkezett be a közösségi oldalán Törőcsik Franciska. Túlzás nélkül kijelenthetjük, a csoda szép színésznő az elmúlt időszakban sikert sikerre halmozott. A Demjén Ferenc-slágerein alapuló zenés vígjáték, a Hogyan tudnék élni nélküled? a mai napig nagy érdeklődés közepette fut a mozikban, mialatt folyamatosan megdönti a nézettségi rekordokat. Nem meglepő, hogy ezek után csakhamar azt is bejelentették, készül egy második rész, amelynek a forgatását már el is kezdték. Nagy népszerűségre tett szert a TV2 Hunyadi című sorozata is, amelyben Franciska ugyancsak szerepelt. A sorozat ráadásul nem csak hazánkban lopta be magát a nézők szívébe.
A Hunyadi Instagram-oldalán osztották meg a nagyszerű hírt, miszerint már csak néhány nap van hátra a sorozat – amely angolul Rise of the Raven címen debütált –, észak-amerikai premierjéig.
A Toronto Star a 10 KÖTELEZŐEN MEGNÉZENDŐ MŰSOROK közé sorolta szeretett sorozatunkat
- tették hozzá a posztban, leplezetlen büszkeséggel.
Helló, Toronto!
- írta az Instagram-oldalán Törőcsik Franciska, a rajongók pedig siettek kifejezni az elismerésüket.
Európa már a szívébe zárta ezt a lenyűgöző sorozatot és tehetséges művészeit. Most Észak-Amerikát fogjátok elkápráztatni. Szívből gratulálok ehhez a fantasztikus sikerhez!
- üzente az egyik kommentelő.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.