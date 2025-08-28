Kádár L. Gellért kitörne a Hunyadi árnyékából?

A Hunyadi sorozat páratlan siker lett, a magyar–osztrák életrajzi történelmi sorozat főszereplőjét is óriási imádat veszi körül azóta. Az erdélyi magyar színész, Kádár L. Gellért csak idén lesz 30 éves, máris hatalmas népszerűségnek örvend. Bár büszke rá, hogy az ország Hunyadijaként emlegetik, bízik benne, hogy nem lesz beskatulyázva.

Kádár L. Gellért Hunyadiként hatalmas sikerre tett szert, de nem szeretné, ha beskatulyáznák

Fotó: Bús Csaba

Kádár L. Gellért példakép lett

Korábban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatban tucatnyi színdarabban szerepelt már, az átütő sikert pedig Hunyadi János szerepe hozta meg, a közönség pedig azóta is a magyar hadvezér alakjával azonosítja. Sokak számára példakép is lett, hatására több fiatal is szeretne színész lenni…

„Akarva-akaratlanul érzem a felelősséget, amit a sorozattal járó népszerűség hozott. Azt gondolom, mindenki meg kell találja azt a célt, azt a vágyat, azt az állomást, amiért úgy dönt, hogy akár színész lesz. De nem kimondottan csak a színészi pályához kell az akarásvágy, hanem bármihez” – vélekedett a Kolozsvári Magyar Napokon Kádár L. Gellért. Majd hozzátette:

„Ez a felelősség egyfajta súlyként nehezedik rám. Több mint fél éve, hogy kijött a sorozat, és még nagy hatással van az emberekre, én pedig még mindig figyelem, hogyan hatnak rám a reakciók, visszajelzések. Többször elhangzik, hogy példakép vagyok. Figyelem, hogyan fogadom be ezeket a reakciókat” – fogalmazott a Hunyadi főszereplője.

Kádár L. Gellért nagy figyelmet kap a Hunyadinak hála, igyekszik tudatosan kezelni a hírnevet

Fotó: Németh András Péter

„Ez színészként ideiglenes”

Az ikonikussá váló szereppel kapcsolatban elgondolkodtató dolgokat fogalmaz meg a színművész.

Hunyadi öröksége, családja a miénk, a mi történelmünk, de a románok és akár már a szerbek is magukénak vallják. Megosztó személyiség volt. Tapasztalom, hogy beégtem az emberek tudatába, mint »a mi Hunyadink«. Ez pozitív. De tudom, hogy ez színészként ideiglenes. Mert jön a következő szerep, aztán az azt követő. És valószínű, hogy felül tudom írni ezt

– mondta Kádár L. Gellért, elárulva, nem szeretné, ha beskatulyáznák ebbe a szerepkörbe.

Nemzetközi díjátadón is jelölték Kádár L. Gellértet és a Hunyadi sorozatot Fotó: Mediaworks

Jöhet a világhírnév?

A sorozatnak hála egyébként a világsiker kapujába került: a Septimius Awards díjátadón a Legjobb európai színész kategóriában jelölték, a Hunyadi (Rise of the Raven angol címmel) pedig a Legjobb sorozatként versenyez.

„Ez hatalmas elismerés, és jó lehetőség, hogy nemzetközi vizeken is elkezdjek hajózni” – fogalmazott bizakodón Kádár L. Gellért.