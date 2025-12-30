Barbinek Paula és édesanyja tarol a TikTokon – íme az internet új kedvenc párosa!

Barbinek Paula neve az Ázsia Expressz óta sokak számára ismerősen csenghet. A műsorban megmutatta, hogy nem fél önmaga lenni extrém helyzetekben sem. A reality után sem tűnt el a reflektorfényből, de most egy egészen új oldaláról ismerhetjük meg. Ezúttal sem egyedül állt kamera elé. A TikTokon édesanyjával, Tallós Ritával közösen készít videókat, amelyek szinte azonnal berobbantak.

Barbinek Paula TikTok videója felrobbantotta a netet (Fotó: TV2)

Barbinek Paula és Tallós Rita: természetes humor felsőfokon

A közös videóikban nincs feszengés, nincs szerepjáték. Barbinek Paula és az édesanyja pontosan olyanok, mintha csak otthon a nappaliban lennének. Viccelődnek egymással, kifigurázzák a hétköznapi helyzeteket, és nem félnek saját magukon nevetni. Az egyik legnépszerűbb videó alatt egy kommentelő ezt írta:

Ez a kapcsolat annyira őszinte, hogy az embernek kedve lenne újranézni az összes videót.

Egy másik hozzászólás szerint:

Paula anyukája egyszerűen zseniális! Ritka az ilyen laza, bevállalós anya.

Ez a természetesség és őszinteség vonzza a nézőket újra és újra, hiszen mindenki szívesen lát ilyen bensőséges, mégis szórakoztató pillanatokat. Nem is csoda, hogy Barbinek Paula és az édesanyja rövid idő alatt igazi közönségkedvencé vált.

Bizony ritka az ilyen vagány TikTok anyuka

A követők nem győzik dicsérni Tallós Ritát. Sokan kiemelik, mennyire felszabadító látni egy olyan édesanyát, aki nem fél "bolondot" csinálni magából a lánya mellett. A kommentekből jól látszik, hogy a követők nemcsak szórakoznak, hanem értékelik a család közvetlenségét és humorát is.

Bárcsak minden szülő ilyen nyitott lenne!

– írta egy rajongó.

Többen azt is megjegyezték, hogy Paula humora egyértelműen családi örökség.

Most már értem, honnan van Paula stílusa

Ez is bizonyítja, hogy a közönség mennyire értékeli a család természetes humorát és közvetlenségét. Arról nem is beszélve milyen hangulatot teremt az anya-lánya duó.

Barbinek Paula és Tallós Rita közösen bolondoznak (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz után új közönség kedvence lett

Barbinek Paula az Ázsia Expresszben sokak számára meglepetés volt. Nemcsak erős nőként, hanem érzelmes, empatikus személyiségként is megismerhette őt a közönség. A TikTok-videók ezt a képet tovább árnyalják, sőt, még közelebb hozzák őt a rajongókhoz. A kommentelők gyakran utalnak is erre:

Az Ázsia Expresszben is szerettem Paulát, de itt még emberibb. Ez a TikTok-oldal sokkal jobb, mint bármelyik reality.

Ez is jól mutatja, mennyire könnyen megszerethetünk valakit anélkül, hogy személyesen ismernénk. Az online térben kialakuló kötődés tehát ugyanúgy erős érzelmi hatással bírhat, pont mintha élőben találkoztunk volna valakivel.