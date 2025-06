Nem hiszed el, hol mutatták be a sikersorozatot: Törőcsik Franciska beragyogta a vörös szőnyeget!

Törőcsik Franciska napjai továbbra sem telnek eseménytelenül. A színésznő csak a közelmúltban több sikerprodukcióban is szerepelt, mint például a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés vígjátékban – amelynek már készül a második része -,valamint a TV2 Hunyadi sorozatában. Franciska ezek után leforgatott egy új filmet is, a Magyar menyegzőt, amelyet a nézők már most tűkön ülve várnak.

Törőcsik Franciska beragyogta a vörös szőnyeget / Fotó: Mate Krisztian

Törőcsik Franciska nemrég New Yorkból adott hírt magáról, ahova nem akármilyen okból látogatott el.

Hétfőn New Yorkban is bemutattuk a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet! A stábot a film kreatív producerével, Goda Krisztával és Kriszta saját, valamint az én filmbéli kislányommal, Barta Veronikával képviselhettük. Hálásan köszönjük a meghívást!

- árulta el Instagramon a színésznő, ahol nemrégiben már az Italian Global Series Festivalról tett közzé felvételeket. Mint kiderült, a Hunyadi című sorozat mutatkozott be a fesztiválon.

Buongiorno a tutti! Szerda este Riccionéban, Capestrano atya hazájában mutatkozott be a HUNYADI. Az Italian Global Series Festival díszbemutatóján hatalmas tapssal fogadta a közönség színészeinket. A sorozat alkotói és művészei tovább viszik a missziót: hirdetik történelmi hősünk győzelmét és a déli harangszó örökségét. Viva il Corvo!

- írták meg a sorozat Instagram-oldalán.

Törőcsik Franciska maga is megosztott jó pár fotót az eseményről a saját közösségi oldalán: a színésznő valósággal beragyogta a vörös szőnyeget hosszú, rózsaszín ruhájában – a rajongók sem győztek dicsérni őt a kommentszekcióban, mennyire gyönyörű, nőies és elegáns volt, valamint gratuláltak a Hunyadi legújabb sikeréhez is.