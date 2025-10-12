Törőcsik Franciska végre megmutatta: eddig sosem látott felvételek kerültek elő

Törőcsik Franciska igazán mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, és továbbra sem tervez lassítani. Jelenleg már javában zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés vígjáték második részének forgatása, amely elképesztő népszerűségre tett szert. Olyannyira, hogy ez lett a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film a hazai mozikban: eddig már több, mint egymillióan tekintették meg, hamarosan pedig a tévében is viszontláthatják a nézők, méghozzá a TV2 csatornáján.

Ugyancsak nagy sikernek bizonyult az előbb említett csatorna Hunyadi című sorozata, amelyben Törőcsik Franciska szintúgy szerepelt: a széria a közelmúltban debütált a Torontói Filmfesztiválon, így lassanként az egész világot elkezdi meghódítani. A minap a színésznő néhány olyan fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek Kanadában készültek, és amiket eddig a rajongók még nem láthattak.

Végre megtalálta Kádár L. Gellért ezeket a Torontói Filmfesztiválon készült, számomra legkedvesebb fotókat, köztük a menhelyi, gazdára váró kutyikkal, akik előttünk igazi világsztárokkal fotózkodtak. Kedves tőlük, hogy vállalták velünk is a fotózkodást

- jegyezte meg a fényképeket tartalmazó Instagram-posztjában Törőcsik Franciska, kiemelve, ezután a fotózás után biztos abban, a kiskutyák hamar találtak maguknak szerető gazdákat.

De ne csüggedjetek: rengeteg kisállat van, aki otthonra vár. Talán nem Ryan Reynoldsszal fotózkodtak előtte, de biztosan ugyanannyira vágynak a szeretetre

- tette hozzá a színésznő, mialatt a kommentszekcióba özönleni kezdtek a rajongók elismerő szavai.

Nagyszerű csapat, nagyszerű színészek. Minden tisztelet nektek

- jelentette ki az egyik követő.

Számunkra ti ugyanolyan világsztárok vagytok, mint azok a művészek, akik előttetek fényképezkedtek a kutyusokkal. Mindnyájatokon látszik, hogy mennyire szeretitek az állatokat, és ők is titeket!

- üzente egy másik lelkes rajongó.

