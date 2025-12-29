Ez nagyot szólna! – Tóth Andival dolgozna a Megasztár énekesnője

Tóth Abigél a Megasztár hetedik évadjában tűnt fel, hamar megnyerte magának a zsűrit és a közönséget. A sepsiszentgyörgyi lány pár hét alatt bizonyította tehetségét a TV2 show-jában, idén pedig megvolt az első saját koncertje a fővárosban, az Akváriumban.

Tóth Abigél Megasztáros szereplése után szívesen duettezne (Fotó: TV2)

A fiatal énekesnő most arról beszélt, hogy konkrét újévi fogadalma nincs, 2026-ban az lesz neki a legfontosabb, hogy „őszinte képet mutasson magáról, nem elfeledve, honnan jött.” Tóth Abigél szerint figyelnie kell magára: „Önmagam megtartása, ez a legfontosabb” – jegyezte meg.

A Megasztár felfedezettjét 21 ezren követik az Instagramon, ahol most követői kérdéseire válaszolt. Egyikük megkérdezte, hogy duettezne-e Herceg Erikával és Tóth Andival, erre persze igennel felelt. Előbbitől megkérdezte, hogy „na, mit mondasz?”, utóbbival kapcsolatban pedig azt írta, hogy ugyan nem ismerik egymást, de szerinte „nagyot szólna” egy duett.

Az énekesnő karácsonyi képet is mutatott, otthon volt a családdal, Erdélyben:

Családi karácsony Tóth Abigélnél (Fotó: Tóth Abigél Instagram)

Tóth Abigél duettezne Marcsi Petivel is

„Hogyha ebben az évadban indultam volna, és továbbjuttatnak, és választhattam volna közülük… Marics Petit választottam volna mesternek! Benne megvan az az energia a színpadon, amit érdemes eltanulni, én is alkalmazom” – nyilatkozta nemrég.

Rabmadár című klipje kifejezetten sikeres, nyáron 700 ezernél tartott, 1,7 milliós megtekintésnél jár most. Ehhez persze kellenek a nagyon elszánt rajongók is. „Kevés olyan magyar szám van ami ilyen hatást vált ki, de nem akarom, hogy véget érjen a dal...Egymás után ötvenszer is képes vagyok meghallgatni.. Egyszerűen imádom”– fejtegette egy rajongó.

