Döntöttek a nézők: ő a legnépszerűbb Megasztáros

Ma debütál a Megasztár 7. évadának ezüstérmese, Orbán Rudi új klipje. De nem csak neki indult bevisszafordíthatatlanul a karrierje. A nézők egyértelműen kifejezték, ki a kedvencük a 2024-es szériából.

Tóth Abigél mindenki szívébe belopta magát a Megasztár 2024-es évada alatt, a nézők a műsor után sem felejtették el (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztáros Tóth Abigél tarolt

Orbán Rudi már a Megasztár alatt megmutatta saját dalait: a Miért és a Kereszthuzat című szerzeményeket. A zsűrit és a közönséget is „megvette” az egyáltalán nem szokványos hangulattal és előadásmóddal: épp csak egy hajszállal maradt le az első helyről. De nemcsak ő léphetett színpadra saját dallal: a végül ötödikként végző Dénes Dávid, és a negyedik helyig jutó Tóth Abigél is. Ugyan a közönség és a zsűri bizalma akkor nem volt elég Abigél számára ahhoz, hogy döntőbe jusson: a műsor óta őt övezi a legnagyobb imádat! Legalábbis a Megasztárosokat felkaroló Campusonic Music kiadó Youtube-csatornája tanúbizonysága szerint. Toronymagasan az ő dalait hallgatták meg eddig a legtöbben! A sepsiszentgyörgyi lánynak a műsor alatt írt Szabó Zé személyre szabott dalt: a Rabmadárnak a werkklipjét csaknem 700 ezren nézték meg, a remix verziót pedig 350 ezren. Azóta pedig debütált a Pillangóhatás című dala is, ami lassan 100 ezer megtekintésnél jár. Tehát dalainak megtekintése meghaladja az egymilliót, ami igencsak elismerő a hazai piacon.

Azért Orbán Rudi sem panaszkodhat: a Miért 142 ezer, és a Kereszthuzat 168 ezer alkalommal pörgött a rajongóknál, és a ma debütáló Átkoztam című dalnak az előzetesét is csaknem kétezren nézték már meg.

A Megasztár 2024-es évadának győztese, Gudics Máté még csak egy dallal érkezett szólóénekesként, a kiadó Youtube-csatornáján a Mellékhatást 54 ezren pörgették.

A vadóc rocker, Dénes Dávid rockbandájának dalára pedig 71 ezren kattintottak.

Orbán Rudi új klipjében a menyasszonya is szerepel (Fotó: Bors)

Orbán Rudi szerelmi csalódásról írt dalt

Orbán Rudolf egy hajszállal maradt le a TV2 tehetségkutatójának megnyeréséről. De nem szomorkodhat: a műsorban két új dalát is bemutatta, ma pedig klippremierre készül. A Mokkában vendégeskedve elárulta, hogyan telnek a napjai a Megasztár vége óta.

„Dolgozom rengeteget, zenélek rengeteget, tanulok rengeteget… Szóval zajlik az élet” – fogalmazott a gazdasági informatikusnak tanuló fiú, majd elismerte, élvezte a műsorral járó felhajtást, de kicsit azért megterhelő is volt ez a fajta reflektorfényben levés a számára. Most a saját tempójában, profi csapattal dolgozik, ma debütáló klipjében pedig menyasszonya, Dominika is feltűnik.