Liptai Claudia vérnyomása egyre jobban emelkedik, ez az oka

Liptai Claudia büszkeségeiről vallott az Instagramon. És be kell vallani, van oka arra, hogy büszke legyen gyerekeire, mindketten ügyesek a saját útjukon.

Liptai Claudia vérnyomása az egekben, és büszke a gyermekeire

Fotó: Bánkúti Sándor

Liptai Claudia, a büszke édesanya

Egy édesanya akkor boldog, ha gyermekeit boldognak és sikeresnek látja, legyen szó bármiről. Egy anya legnagyobb öröme a gyermekének az öröme, és ilyenkor az egész világ képes megszűnni a számára, mert tudja, gyereke boldog, és sikereket ér el azon az úton, amit kiválasztott.

Liptai Claudia is a büszke édesanyák sorát bővíti, mindkét csemetéje - akik közül az egyikük már nem is annyira csemete – egyre hajtja végre a kitűzött célokat, s sikereket. A híresség az Instagramon osztotta meg legújabb büszkeségének pillanatát, amelyben kisfia, Marci tenisz versenyhétvégéjéről számolt be.

Versenyhétvége! Ma Marcinak teniszverseny, holnap Pankának folytatódik A Nagy Duett!! Nekem pedig csak emelkedik a vérnyomásom az izgalomtól! 🤣💪🏼

– írta közösségi oldalán a TV2 sztárja.

Marci szombaton mérettette meg magát a sportágban, Liptai Claudia lánya, Panka pedig vasárnap a Nagy Duett színpadán csillogtatja meg növekvő tehetségét Kovács Áron mellett. A legutóbbi produkciójuk olyannyira jól sikerült, hogy a zsűri gyakorlatilag nem bírta abbahagyni az éneklést.

Nem csoda tehát, hogy izgalmas időszakot él meg Liptai Claudia, s mint mondja, a vérnyomása is csak emelkedik, annyira izgul. A műsorvezető izgalmakkal teli hétvégéről és fiáról, Marciról szóló bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni.