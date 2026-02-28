Liptai Claudia vérnyomása egyre jobban emelkedik, ez az oka
A műsorvezető, zsűritag gyermekei egyre ügyesebbek. Liptai Claudia az izgalmas időszakáról vallott az Instagramon.
Liptai Claudia büszkeségeiről vallott az Instagramon. És be kell vallani, van oka arra, hogy büszke legyen gyerekeire, mindketten ügyesek a saját útjukon.
Liptai Claudia, a büszke édesanya
Egy édesanya akkor boldog, ha gyermekeit boldognak és sikeresnek látja, legyen szó bármiről. Egy anya legnagyobb öröme a gyermekének az öröme, és ilyenkor az egész világ képes megszűnni a számára, mert tudja, gyereke boldog, és sikereket ér el azon az úton, amit kiválasztott.
Liptai Claudia is a büszke édesanyák sorát bővíti, mindkét csemetéje - akik közül az egyikük már nem is annyira csemete – egyre hajtja végre a kitűzött célokat, s sikereket. A híresség az Instagramon osztotta meg legújabb büszkeségének pillanatát, amelyben kisfia, Marci tenisz versenyhétvégéjéről számolt be.
Versenyhétvége! Ma Marcinak teniszverseny, holnap Pankának folytatódik A Nagy Duett!! Nekem pedig csak emelkedik a vérnyomásom az izgalomtól! 🤣💪🏼
– írta közösségi oldalán a TV2 sztárja.
Marci szombaton mérettette meg magát a sportágban, Liptai Claudia lánya, Panka pedig vasárnap a Nagy Duett színpadán csillogtatja meg növekvő tehetségét Kovács Áron mellett. A legutóbbi produkciójuk olyannyira jól sikerült, hogy a zsűri gyakorlatilag nem bírta abbahagyni az éneklést.
Nem csoda tehát, hogy izgalmas időszakot él meg Liptai Claudia, s mint mondja, a vérnyomása is csak emelkedik, annyira izgul. A műsorvezető izgalmakkal teli hétvégéről és fiáról, Marciról szóló bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre