Liptai Claudia és Pataki Ádám elárulta házasságuk titkát

A páros úgy érzi korban is megérettek arra, hogy a magasságokat és mélységeket is könnyebben tudják együtt megélni. Tíz éve alkot egy párt Liptai Claudia és Pataki Ádám, akik úgy érzik az utóbbi időben házasságuk az egyik legkiegyensúlyozottabb szakaszába lépett.

Liptai Claudia és Pataki Ádám. Fotó: Bors

Liptai Claudia és Pataki Ádám: "Ha én nem találok valamire megoldást, akkor Ádám fog"

Az exkluzív interjúból nem csak azt tudhatjuk meg, hogy Liptai Claudia és Pataki Ádám mióta vannak együtt, hanem azt is, hogy miként oldják meg közösen a felmerülő helyzeteket.

„Az a tíz év nagyon gyorsan elmúlt, amióta együtt vagyunk. Talán az is a szerencsénk, hogy relatív felnőtt korunkban találkoztunk, ilyenkor már talán jobban tudnak passzolni az emberek. Nem azt mondom, hogy nem történhet meg a csoda és 20 éves kortól nem lehet egészen életünk végéig együtt lenni valakivel, de talán kisebb az az úgynevezett lyuk, rés, ami nyílik szét, amikor két ember változik” – mondta az ÉdesKettesben Liptai Claudia, aki szerint a közös tenni akarás a kapcsolat egyik mozgatórugója.

„Mindig az a mérvadója, vagy az a mércéje egy kapcsolatnak, hogy vissza tudsz-e kapaszkodni a falon. Van-e elég szöged, amit beverjél, és azon fölmásszál újra. Most pont erről beszéltünk, hogy most egy jó, nagyon jó időszakot élünk, nagyon harmonikus időszakot” – árulta el a műsorvezető, aki szerint mindehhez az is hozzájárul, hogy fáradhatatlanul gyűjtik az új, közös élményeket legyen az egy koncert vagy egy utazás. Utóbbiak esetében pedig nagyon sokat jelent számára, hogy férjére mindenben támaszkodhat.

„Kicsit mindig félek az ismeretlentől. Komfortzónán belül szeretek mozogni. Tudom, hogy ha én nem találok valamire megoldást, akkor Ádám fog. Ez egy szimbiózis, egyébként ezért is nagyon szeretem a mi párosunkat, és ez szerintem az egyik kulcsa a kapcsolatunknak, hogy két ember valóban kiegészíti egymást. Ami számomra félelemmel teli, azt tudom, hogy számára nem és ez megnyugtató” – árulta el Liptai Claudia.

A teljes beszélgetést ide kattintva tudod megtekinteni.

