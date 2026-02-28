Döbbenet a stúdióban: nem hiszed el, mit csinált Szűcs Judith a Kincsvadászokban

Szombat este visszatér a Kincsvadászok VIP adása a képernyőre. Szűcs Judith lepi meg a kereskedőket egy 45 éven át őrizgetett kinccsel. Az énekesnő merész lépésre szánja el magát, amelyre a Kincsvadászok kereskedői sem számítanak.

Szűcs Judith 45 éven át őrizte a vázát, amit most elhozott a Kincsvadászok VIP műsorába (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Szűcs Judith medöbbenti a kereskedőket

A TV2 műtárgy-kereskedő műsora szombat este új epizóddal tér vissza, az eladók között pedig többek között olyan nagy nevek szerepelnek, mint Szűcs Judith, aki szellemes humorával, mint egy díva áll a Kincsvadászok szakértői elé.

A 72 éves ikon egy 45 éves Hollóházi porcelán vázával érkezik a műsorba, amelyet egykor egy rajongója ajándékozott neki. Az énekesnő turnéra indult, amikor egy váratlan betegség meghiúsította koncertjeit. Ekkor egy kedves rajongója ellátogatott az otthonában lábadozó fiatal sztárhoz, hogy átadja a vázát, melyet a mihamarabbi gyógyulás reményében ajándékozott kedvenc énekesnőjének.

Az édesanyám varrta nekem a fellépőruhám, ami olyan lengére sikerült, hogy egy betegség ágyhoz döntött. Ekkor jött el hozzám egy rajongóm és ajándékozta nekem a vázát. Ennek 45 éve

– meséli Szűcs Judith a Kincsvadászok stúdiójában.

Szűcs Judith koncertjei meghiúsultak egy betegség miatt, ezért kapta ajándékba a tárgyat (Fotó: TV2)

Szűcs Judith nem riad vissza az alkutól

Az énekesnőnek saját bevallása szerint jó érzéke van az alkudozáshoz:

Dupla áron adtam el a lakásomat, csak azért, mert az enyém volt

– vallotta a „Táncolj még” énekesnője.

Szűcs Judith azzal a szándékkal érkezik a Kincsvadászok VIP műsorába, hogy egy sikeres eladással zárja a napot, valamint, hogy szeretett műtárgya jó helyre kerüljön.

A Kincsvadászok kereskedői azonban még a tárgynál is nagyobb rajongói az ikonikus énekesnőnek, ezért története még a licitálásnál is izgalmasabbá válik számukra. Dr. Katona Szandra édesapja hatalmas Szűcs Judith rajongó, így természetesen nem marad el a közös fotó sem.

Szűcs Judith még Fejes Tamás székét is átvette a Kincsvadászokban (Fotó: TV2)

A Tankcsapda dobosa az aranylemezek iránt érdeklődött

Fejes Tamás sok éves barátságot ápol az énekesnővel, így a Tankcsapda dobosa örömmel köszönti a pop dívát a műsorban. A zenész rögtön lecsap a lehetőségre és Szűcs Judith aranylemezei iránt kezd el érdeklődni.

Engem az arany és platinalemezeid érdekelnek, nem adod el őket véletlen?

– teszi fel a kérdést Fejes Tamás.