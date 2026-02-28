Döbbenet a stúdióban: nem hiszed el, mit csinált Szűcs Judith a Kincsvadászokban
A legnagyobb magyar disco királynő 45 év után megválik féltve őrzött kincsétől. Szűcs Judith a Kincsvadászok VIP adásában olyat tesz, amire az összes kereskedő felkapja a fejét.
Szombat este visszatér a Kincsvadászok VIP adása a képernyőre. Szűcs Judith lepi meg a kereskedőket egy 45 éven át őrizgetett kinccsel. Az énekesnő merész lépésre szánja el magát, amelyre a Kincsvadászok kereskedői sem számítanak.
Kincsvadászok VIP: Szűcs Judith medöbbenti a kereskedőket
A TV2 műtárgy-kereskedő műsora szombat este új epizóddal tér vissza, az eladók között pedig többek között olyan nagy nevek szerepelnek, mint Szűcs Judith, aki szellemes humorával, mint egy díva áll a Kincsvadászok szakértői elé.
A 72 éves ikon egy 45 éves Hollóházi porcelán vázával érkezik a műsorba, amelyet egykor egy rajongója ajándékozott neki. Az énekesnő turnéra indult, amikor egy váratlan betegség meghiúsította koncertjeit. Ekkor egy kedves rajongója ellátogatott az otthonában lábadozó fiatal sztárhoz, hogy átadja a vázát, melyet a mihamarabbi gyógyulás reményében ajándékozott kedvenc énekesnőjének.
Az édesanyám varrta nekem a fellépőruhám, ami olyan lengére sikerült, hogy egy betegség ágyhoz döntött. Ekkor jött el hozzám egy rajongóm és ajándékozta nekem a vázát. Ennek 45 éve
– meséli Szűcs Judith a Kincsvadászok stúdiójában.
Szűcs Judith nem riad vissza az alkutól
Az énekesnőnek saját bevallása szerint jó érzéke van az alkudozáshoz:
Dupla áron adtam el a lakásomat, csak azért, mert az enyém volt
– vallotta a „Táncolj még” énekesnője.
Szűcs Judith azzal a szándékkal érkezik a Kincsvadászok VIP műsorába, hogy egy sikeres eladással zárja a napot, valamint, hogy szeretett műtárgya jó helyre kerüljön.
A Kincsvadászok kereskedői azonban még a tárgynál is nagyobb rajongói az ikonikus énekesnőnek, ezért története még a licitálásnál is izgalmasabbá válik számukra. Dr. Katona Szandra édesapja hatalmas Szűcs Judith rajongó, így természetesen nem marad el a közös fotó sem.
A Tankcsapda dobosa az aranylemezek iránt érdeklődött
Fejes Tamás sok éves barátságot ápol az énekesnővel, így a Tankcsapda dobosa örömmel köszönti a pop dívát a műsorban. A zenész rögtön lecsap a lehetőségre és Szűcs Judith aranylemezei iránt kezd el érdeklődni.
Engem az arany és platinalemezeid érdekelnek, nem adod el őket véletlen?
– teszi fel a kérdést Fejes Tamás.
Hogy végül eladja-e Szűcs Judith a Hollóházi vázát és az aranylemezét az kiderül szombat este 19:55-kor a Kincsvadászok VIP adásában a TV2 csatornáján.
