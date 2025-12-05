Tavaly december 12-én mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés romantikus vígjátékot, amely Demjén Ferenc ikonikus slágereire építve a kilencvenes évek balatoni nyarainak hangulatát, fiatalságot, szerelmet és humort hozta el a vászonra.

Újabb rekordot döntött meg a „Hogyan tudnék élni nélküled?” Fotó: The Orbital Strangers Project

Már több mint egymillió hazai néző váltott jegyet a Hogyan tudnék élni nélküled-re

A film a magyar mozi történetében évtizedek óta példátlan sikert aratott: több mint egymillió hazai néző váltott rá jegyet, és egy teljes éve, immár 52. hete műsoron van – ezzel újabb rekordot döntve a kortárs magyar alkotások között. Sokan vannak, akik még most is jegyet váltanak, hogy lássák a Kuplung együttes romantikus nyári kalandjait.

A „Hogyan tudnék élni nélküled?” rég nem látott magasságokba emelte a hazai alkotások nézőszám rekordját. Ez a film korra, nemre, világnézetre való tekintet nélkül egyesítette a magyar filmrajongókat a vásznak előtt. A látogatók sokszor együtt énekelték a dalokat a mellettük ülővel, vagy akár több tucatszor újranézték más és más partnerrel. Örömmel tapasztaltuk, hogy szlogenünk életre kelt, hisz ennek a romantikus musicalnek köszönhetően majd 2 órára a mozi tényleg mindenkit összehozott

– nyilatkozta az újabb rekord kapcsán Buda Andrea a Cinema City Magyarország Marketing és PR igazgatója.

A produkció titka a közönség szeretetében rejlik. A fiatal szereplők története, a balatoni életérzés és Demjén Ferenc örökzöld slágereinek újraértelmezése olyan nosztalgikus, mégis friss élményt kínál, amelyhez generációk kapcsolódnak. A mozi egyszerre idézi meg a kilencvenes évek hangulatát és szólítja meg a mai fiatalokat, köszönhetően a szereplőgárdának: Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Márkus Luca, Kirády Marcell és Kovács Harmat az új generáció sztárjaiként vonzzák a közönséget a filmszínházakba.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy újabb rekordot döntött a film, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt példa arra, hogy egy alkotás egy évig folyamatosan a mozik kínálatában szerepeljen. Ennek a sikernek pedig egyszerű oka van: a nézők kiapadhatatlan szeretete és érdeklődése, ami újra meg újra megtöltötte a mozitermeket. Köszönettel tartozom nekik és természetesen alkotótársaimnak és minden kollégámnak, akik a produkció létrejöttében közreműködtek

– nyilatkozta Kirády Attila, a film producere.