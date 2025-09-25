Orbán Viktor: Gratulálok az egész csapatnak!

Ahogy azt korábban megírtuk, Demjén Ferenc a Papp László Sportarénában megrendezett Digitális Polgári Kör (DPK) első országos találkozóján lépett újra színpadra. A produkció után a közönség állva tapsolt, Demjén Ferenc pedig ígéretet tett arra, hogy pályafutását tovább folytatja. A művész sikereit tetézi, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? című vígjáték elérte az egymillió nézőt. A Demjén-dalokra épülő zenés vígjáték négy évtizedes rekordot döntött meg, amihez Orbán Viktor miniszterelnök is szívből gratulált.

Filmtörténelem! A rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled? lett a legnézettebb magyar film. Egymillió embert vonzott a mozikba. Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!

– írja a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.