Kitört az ováció: betegsége után a DPK színpadán tért vissza Demjén Ferenc

A legendás énekes újra a régi pompájában tündökölt a Papp László Sportarénában.
A Papp László Sportarénában megrendezett Digitális Polgári Kör (DPK) első országos találkozóján lépett újra színpadra Demjén Ferenc. A 78 éves énekes augusztusban otthoni balesetet szenvedett, felsőcombtörés miatt műtétre szorult, majd a rehabilitáció után most állt élőben először újra a nagyközönség elé - írja a Bors.
Az aréna már kora délután megtelt a rendezvény résztvevőivel, DPK-tagokkal, sztárokkal, közéleti szereplőkkel és rengeteg érdeklődővel. Az eseményen többek között Orbán Viktor is beszédet tart, miközben a résztvevők zenei produkciókat és szellemi kiállítótérrel kiegészített programokat is élvezhetnek. Az eddigi csúcspont viszont egyértelműen akkor érkezett el, amikor Demjén Ferenc a színpadra lépett. A közönség felállva tapsolt, énekelt és integetett neki, a levegő megtelt izgalommal és tisztelettel. A DPK rendezvény keretében Demjén Ferenc a „Szabadság vándorai” című dalát adta elő. A közönség minden egyes hangot együtt énekelt vele, és amikor a dal első akkordjai megszólaltak, az aréna megtelt élettel és eufóriával.
A produkció után a közönség állva tapsolt, kifejezve szeretetét és tiszteletét a művész iránt. Demjén Ferenc mosolyogva köszönte meg a lelkes fogadtatást, és ígéretet tett arra, hogy pályafutását tovább folytatja, és a jövőben is örömet szerez a közönségnek.
A sérülése után egyébként a rajongók mellett számos pályatársa is üzent az elismert zenésznek, többek között Pataky Attila, Zalatnay Sarolta, Leslie Mandoki és Nagy Feró is, akik közül néhányan szintén jelen vannak DPK talákkozóján. Rózsi nem fog unatkozni, hiszen a nyáron javában folytak a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 forgatásai is, ahová a Kossuth-díjas előadót is hatalmas szeretettel várták, de sajnos a baleset ezt meghiúsította. Viszont most, hogy már hivatalosan is felépült a legenda, újra megvillanthatja páratlan tehetségét, a legnagyobb örömünkre.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.