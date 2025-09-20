Megszólalt a Digitális Polgári Körökről Rubint Réka: "Szívügyem az emberek megsegítése és motiválása!"

Szombaton délután tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, ahol a szervezők óriási showműsorral és rengeteg meglepetéssel készülnek, és ahol a család, valamint a közösségi értékek is középpontba kerülnek, több más fontos ügy mellett. A rendezvényen Rubint Réka is jelen van, meghívott előadóként, hogy személyes tapasztalataival erősítse a program üzenetét - írja a Bors.

Rubint Réka már 23 éve boldog házasságban él, és három gyermek édesanyja / Fotó: Nagy Zoltán

Meghívott előadóként vagyok itt, egy kerekasztal-beszélgetésnél veszek részt egy olyan témában, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Nekem szívügyem az emberek megsegítése és motiválása, mind az egészséges életmód, mind a család, mind az egység fenntartása terén

– mondja Réka, miközben hangsúlyozza, hogy számára ezek az értékek mindennél fontosabbak.

A fitnesz és az egészséges életmód iránt elkötelezett sztár számára a család nem csupán hagyomány, hanem életforma:

Norbival 24 éve vagyunk egy pár, 23 éve házasok, és kislányként is így lettem nevelve, hogy a család nagyon fontos. Onnan hozott értékek, a munkának a szeretete, és mondhatom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkámat, a hivatásomat szerelemként űzöm

– osztotta meg a gondolatait a Borssal. Szavai jól illeszkednek a DPK üzenetéhez, amely szerint a család egysége korunk kihívásaira adott válasz, örök érték és a közösségi emlékezet hordozója.

Réka napja egyébként rendkívül mozgalmasan telt, hiszen a rendezvény előtt dolgozott:

A mai nap már letoltam két edzést, innen megyek a Margitszigetre egy másik rendezvényre, majd érkezem a kerekasztal-beszélgetésre

– mondta el a Borsnak Réka, aki így egyszerre él a hivatásának és a családjának.

A Schobert család is hisz az alapvető értékekben

A Családokért Digitális Polgári Kör alapítói és tagjai hangsúlyozzák, hogy a férfi és nő szeretetközössége, valamint a gyermekvállalás teszi teljessé a családot, amely erőt, biztonságot és jövőt ad hazánknak és Európának. Réka jelenléte és szavai tökéletesen illusztrálják ezt: a család nem csupán személyes érték, hanem közösségi erő is, amelyre a mai társadalomnak kiemelten szüksége van.



