"Ez egy óriási dolog!" Így nyilatkozott a Digitális Polgári Körökről Nagy Feró

Az énekes az esemény előtt szólalt meg.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ma tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, amelyen amelyen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vesznek. Köztük van Nagy Feró is, aki nemrég a Hír TV-nek nyilatkozott - szúrta ki a Ripost.
Énszerintem ez egy óriási dolog. Megmondom, miért. Mert ezt egy közösség formáló koncertnek is hívhatjuk, csak nem én vagyok az énekes, hanem a Viktor, de ez amúgy olyan lesz. Mindannyian azt érezzük, akivel én eddig beszéltem, hogy óriási dolog együtt lenni, ez emlékeztet engem ilyen régi 78'-as Beatrice koncertekre, mikor nem hirdettük meg, mégis mindenki tudta, hogy lesz, és akkor ott összejöttük, és az együvé tartozás az egy nagyon fontos dolog a lelkünknek és a szívünknek és mindennek
- mondta el az énekes, hozzátéve, amint Kocsis Máté megkereste őt, azonnal azt felelte, benne van, hogy részt vegyen az országos találkozón.
