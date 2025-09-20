RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: a Digitális Polgári körökben nincs online fröcsögés

A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója szerint ez egy befogadó, együttműködő közeg.

Megosztás
Szerző: WM
Létrehozva: 2025.09.20. 14:48
Digitális Polgári Kör Karácsony Gergely Fővárosi Önkormányzat Szentkirályi Alexandra

A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott Szentkirályi Alexandra  HírTV-nek. A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója elmondta, hogy ez egy olyan online közösség, ahol a fröcsögésnek nincs helye. A politikus szerint itt is fontos szerepe van a vitáknak, de nem kell attól tartani, hogy ezek után bárki is életveszélyes fenyegetéseket kap.

Szentkirályi Alexandra is megérkezett a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

Szentkirályi hozzátette, hogy a csoportban próbálják félretenni a napi politikát, de a főváros közlekedése mégis egy olyan húsbavágó téma, amiről beszélni kell. Szerinte arra azért mindenki felkapja a fejét, hogy az emberek felszállnak a buszra, és az nem egy, nem két esetben kigyullad alattuk. 

Felelőtlenségnek nevezte a főváros részéről, hogy a még a saját vizsgálatuk szerint is a megvizsgált buszok 60 százaléka javításra szorult. Szentkirályi Alexandra szintén problémásnak nevezte, hogy miközben Karácsony Gergely több alapvető feladatát sem látja el, közben főideológiai mester szerepében tetszeleg. Emlékeztetett: 

ilyen eset volt, amikor az ukrán vagy a pride-zászlót tűzte ki a Fővárosi Önkormányzat épületére. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu