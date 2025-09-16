Szentkirályi Alexandra: hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt?

Ruszin-Szendi Romulusz botránya Szentkirályi Alexandrához is eljutott.
Fent van az interneten egy felvétel, amin egy Tisza-párti fórumon Ruszin-Szendi Romulusz ruházata alatt, deréktájon egy kis, lapos dudor látszódik, ami egy fél-automata pisztoly tokja lehet egy szakértő szerint. Az eset egész nagy botrányt kavart, Szentkirályi Alexandra is reagált rá a közösségi oldalán.
Az újságírókat lökdöső Ruszin-Szendi Romulusz pisztolytáskával az oldalán állhatott színpadra előadni.
Magyar Péter vezető politikusa úgy dönthetett, hogy neki fegyvert kell hordania saját szavazói előtt.
De hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt? Ahol, pisztoly van, ott az el is sülhet.
A Magyar Péter gyűlölködésétől pattanásig feszült magyar politikai hangulatban pedig, kevés kockázatosabb dolgot tudok elképzelni, annál, hogy Tiszás politikusok fegyverrel flangáljanak.
Demokratikus jogunkban áll mást gondolni a világról, mindenki szabadon döntheti el milyen politikai fórumon vesz részt, de azt senkinek sem ajánlom, - különösen családoknak nem - hogy fegyveres, erőszakos, bukott politikus közelébe menjen.
Hát ez a tiszás "szeretetország", a "békések ligája"? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetőzés, most meg pisztolytáska?
Ezért fontosabb mint valaha, hogy összefogjunk és együtt mondjunk nemet a gyűlöletre, megőrizzük a higgadtságunkat és ne hagyjuk, hogy a hazugság és erőszak legyen úrrá hazánkon
– írta az alább megtekinthető videóhoz Szentkirályi Alexandra.
