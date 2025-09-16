RETRO RÁDIÓ

Valami dudorodik: ezek a kompakt gyilkosok lehettek Ruszin-Szendi ruhája alatt

A Toka Tábornoknak valami nagyon dudorodik a ruhája alatt azokon a felvételeken, amelyek a Tisza-párt fórumán készültek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 13:48
Módosítva: 2025.09.16. 13:56
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt pisztoly fegyver

Ruszin-Szendi Romulusz egyértelműen fegyvert hord a ruhája alatt, de a törvény kimondja: ha látszik, már szabályt sért.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt valami nagyon dudorodik Fotó: youtube.com

Ruszin-Szendi Romulusz most nem a tokája miatt került a figyelem középpontjába. A Tisza-párti fórumon készült felvételen honvédelmi szakértő ruházata alatt oldalt, deréktájon kis, lapos dudor látszik. 

A rendezvényen készült felvételeken a ruházat alatti dudor az oldalsó, deréktájékon látható. A kontúr lapos, téglalap-szerű, tehát  ez a forma a gyakorlatban leginkább kompakt vagy mid-size fél-automata pisztoly tokjára hasonlít

 - mondta a Borsnak egy lőtér üzemeltetője.

 Ugyanakkor a képből nem lehet egyértelműen megállapítani. Van, ahol nagyobbnak néz ki, sőt, egyik felvételen akkora, hogy akár egy Uzi is lehet

- tette hozzá a szakértő.  A 90-es években, amikor megalakultak az első különleges rendvédelmi szolgálatok Magyarországon, akkor nagyon elterjedt volt ez a típus. 

A szakértő szerint a legvalószínűbb, hogy ez egy kompakt fél-automata pisztoly tokja.

New equipment for the Saarland police
H&K
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

 Szóba jöhet például H&K, Glock vagy SIG-szerű típus.

Bangkok,,Thailand,-,April,14,,2021,:,Glock,19x,And
Glock
Fotó: ARTFULLY PHOTOGRAPHER /  Shutterstock 

A német  Heckler&Koch fegyverek a világ elit hadseregeinek és rendőrségeinek a kedvence. Letisztult, elegáns, mégis kifejezetten harcias forma.

A Glock a világ legismertebb pisztolya, osztrák találmány. A civil önvédelem mellett szolgálati fegyverként is szokták használni ezt a típust. 

Mindkét típus piaci ára ma Magyarországon 300-350 ezer forint.

Nagy Attila, független igazságügyi fegyverszakértő szerint azonban a magyar jogszabályok szigorúan szabályozzák a fegyvertartást- és viselést. Ha valóban lőfegyver volt nála és nincs megfelelő engedély, az büntetőjogi következményekkel járhat, de még engedéllyel sem mindegy, hogyan viselik, ugyanis a rejtett viselés feltételeit a törvény egyértelműen szabályozza.  Tehát ha engedélye volt sem tartotta be azt a feltételt, amely szerint úgy vihet valaki magával fegyvert rendezvényre, hogy az rejtve legyen, ne látszódjon. 

Nagy Attila, független igazságügyi fegyverszakértő kiemelte a magyar szabályozás szigorát:

Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nálunk a legszigorúbb: lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges.

Valamint részletezte a gyakorlat számos elemét: a sportlövők, vadászok és más jogosultak esetében is engedély szükséges a tartáshoz és tároláshoz; a kérelmező alkalmasságát orvosi és egyéb vizsgálatok előzik meg, a hatóságok tagjainak a szolgálatukhoz kapcsolódóan lehet fegyverük, de a nyugdíjazott katonák vagy rendőrök sem kapnak automatikusan fegyverviselési jogot, azt külön kell kérvényezni.

A szakértő továbbá elmondta: ha valakinek önvédelmi fegyvere van, azt csak rejtve szabad viselni,  a törvény szerint nem szabad látszódnia. Tehát ha a rendezvényen vagy a  fotókon „egyértelműen látszik, hogy ott a fegyver”, akkor az mindenképp szabálytalan. Ha van engedélye, akkor vagy a viselés módja sértheti az engedély feltételeit, vagy ha nincs viselési engedély, akkor az engedély nélküli tartás és viselés  büntetőjogi következményekkel járhat.

 

