Ruszin-Szendi fegyverrel jár az emberek között? "Viszket a tenyere" a Tisza bukott tábornokának – videó

Újabb erőszak-botrány derült ki a Tisza bukott tábornokáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 18:41
Módosítva: 2025.09.15. 18:42
Tisza Ruszin-Szendi botrány

„Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédelmi tanácsadója a párt egyik nyilvános fórumán. Videófelvétel bizonyítja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg Tisza párt fórumain. A volt tábornok testén egyértelműen kirajzolódik egy fegyverszerű sziluett, miközben a tiszás „szeretetországról” papol a hallgatóságnak.

Magyar Péter Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárása
Fotó: MW

Ruszin-Szendi a zsírleszívásos, majd később a luxusvillás botránya után szemmel láthatóan egyre idegesebb és agresszívebb hangnemet üt meg. Legutóbb Kötcsén kézzel és testtel is arrébb lökte a Mandiner újságíróját, amikor utóbbi a Tisza adóterveiről kérdezte a Tisza védelmi szakpolitikusát.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Ruszin-Szendi: „Ha akarok, balhés vagyok”

De nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Toka tábornok erőszakkal fenyegetett. Egy májusi pártrendezvényen így fogalmazott: 
„Amikor jönnek ezek az operatőrök, tolja a mikrofont… Olyat bevernék neki, legszívesebben. Ha akarok, balhés vagyok.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy 

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk (...) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a „szeretetországról”, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szítják lincselési hangulatig az indulatot. Mindezek után, vajon mire gondolhat a kívülálló, vajon mit takarhat Ruszin-Szendi ruhája?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
