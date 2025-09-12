Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: Morálisan vállalhatatlan ember!

A Klikk Tv műsorában elképesztő véleményt fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romuluszról korábbi helyettese, volt barátja, aki miatt végül leszerelt, otthagyta a honvédséget – írja a Ripost.

Pintér Ferenc alezredes szerint Ruszin-Szendi amorális személyiség, aki folyamatosan súlyosan megszegte a szabályokat.

Most játssza a morál bajnokát az ország nyilvánossága előtt, amire neki semmiféle alapja nincsen.

Folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!). Még véletlenül sem a katonai becsületet, a "minőséget" képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget.

Aztán még ennél is súlyosabb állítások hangzottak el. Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi mindenkit megpróbált lefizetni, mert szerinte "mindenkinek megvan a maga ára". Aki ellent mondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg azt kicsinálta.

"Rendeltetésellenes joggyakorlás" volt rá jellemző a kezdetektől, ezt folytatta vezérkari főnökként is.

A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős, állította Pintér alezredes, Ruszin-Szendi volt helyettese.

Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte megtévesztve a politikusokat.

Arcpirítónak nevezte a kierőszakolt luxusvillát. Korábbi helyetteseként biztos benne, hogy a százmilliós költekezést ő maga intézte saját magának.