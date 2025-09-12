RETRO RÁDIÓ

Kitálalt Ruszin-Szendi volt helyettese: Morálisan vállalhatatlan ember!

Megvesztegethető embernek nevezte, aki tönkretette a tisztikart.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 12:46
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt honvédség

A Klikk Tv műsorában elképesztő véleményt fogalmazott meg Ruszin-Szendi Romuluszról korábbi helyettese, volt barátja, aki miatt végül leszerelt, otthagyta a honvédséget – írja a Ripost.

Pintér Ferenc alezredes szerint Ruszin-Szendi amorális személyiség, aki folyamatosan súlyosan megszegte a szabályokat.

Most játssza a morál bajnokát az ország nyilvánossága előtt, amire neki semmiféle alapja nincsen.

Folyamatosan csalt, baleseteket hallgatott el, mást küldött be maga helyett orvosi vizsgálatokra, például az ejtőernyős vizsgán(!). Még véletlenül sem a katonai becsületet, a "minőséget" képviselte. Szó szerint demoralizálta a honvédséget.

Aztán még ennél is súlyosabb állítások hangzottak el. Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi mindenkit megpróbált lefizetni, mert szerinte "mindenkinek megvan a maga ára". Aki ellent mondott neki vagy kritikus véleményt fogalmazott meg azt kicsinálta.

"Rendeltetésellenes joggyakorlás" volt rá jellemző a kezdetektől, ezt folytatta vezérkari főnökként is.

A luxusvilláért kizárólag ő egyedül a felelős, állította Pintér alezredes, Ruszin-Szendi volt helyettese.

Ezt ő találta ki magának, hogy ilyen helyen akar lakni. Ezt ő magának intézte megtévesztve a politikusokat.

Arcpirítónak nevezte a kierőszakolt luxusvillát. Korábbi helyetteseként biztos benne, hogy a százmilliós költekezést ő maga intézte saját magának.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu