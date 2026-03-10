Tojás nagyságú daganata nőtt a 13 éves Patriknak: „Bárcsak már vége lenne”

"Bárcsak már vége lenne, és minden olyan volna, mint régen…" - így gondol vissza a betegsége előtti boldog napokra a 13 éves Janó Patrik. A derecskei kisfiú és kisöccse, a 4 éves Máté mindig egymás kezét szorítják, amikor ő végre hazatér a kórházból, mert mindketten tudják: minden kezelés után közelebb kerül a gyógyuláshoz. A daganattal küzdő Patrikért most egy ország fogott össze, hogy ebben a nehéz időszakban édesanyja mindent meg tudjon adni neki, amire csak vágyik.

A kisfiú daganattal küzd, jelenleg is kezelésekre jár /Fotó: Beküldött fotó

Milyen daganat támadta meg Patrikot?

Egy rémálom vált valóra tavaly a Janó család számára. Janó Anita Zsanett egyedül neveli két kisfiát, akik közül az idősebbik, Patrik egészsége 2025 nyarán hirtelen romlani kezdett:

60 kilóról 80 kilóra hízott,

a nyakán egy dió nagyságú csomó nőtt,

kedvetlen lett, rosszul érezte magát.

A debreceni orvosok tavaly novemberben megállapították: a fiú nyirokcsomó-daganatban szenved, ami ráadásul tojás nagyságúra nőtt. Azóta kezelik.

Patrikot az édesanyja biztatja, hogy ne féljen, minden rendben lesz és hősként leküzdi majd a rettegett betegséget. A tumor miatt a gyermeken rémület lett úrrá, állandóan aggódik, hogy mi lesz lesz vele.

Ha fáj valamije, a torka, a hasa, a feje, a mai napig azt hiszi, hogy mindenhol daganata van. Nyugtatom, hogy nem így van, de látom rajta, hogy nagyon fél. Beszél a halálról, nagyon rossz ezt mindkettőnknek megélni

– mondta el korábban Zsanett a Borsnak.

Minden nap egy új küzdelem a családnak. A Derecskén élő anyuka minden követ megmozgat, hogy a gyermekei a lehető legtöbbet megkapják tőle, ám sajnos egyedülálló anyukaként nincs könnyű dolga. Szállodai takarítóként dolgozik, hogy meglegyen a mindennapi betevőjük, de most sajnos nem is tud munkába járni, mert Patrik jelenleg egy 15 napos sugárkezelést kap a debreceni klinikán és muszáj a kisfiával lennie ebben a nehéz időszakban.

A hétvége kivételével minden nap hoznom kell Patrikot a kórházba, ami nekünk anyagilag, a kisfiamnak pedig lelkileg és testileg is megterhelő. Most nagyon nehéz nekünk. De ő tűri a kezeléseket, szeretne már ezen az egészen végre túl lenni….

– vallotta be Zsanett a Metropolnak.