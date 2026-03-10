Tojás nagyságú daganata nőtt a 13 éves Patriknak: „Bárcsak már vége lenne”
Meghasad a kis Janó Patrik édesanyjának a szíve, ha arra gondol, hogy fia milyen betegséggel küzd. A 13 éves gyermeket rosszindulatú daganat támadta meg. Patrikért sokan összefogtak, hogy édesanyja a kedvenc ételét főzhesse meg neki. Megható, ahogyan a kisfiú reagált.
"Bárcsak már vége lenne, és minden olyan volna, mint régen…" - így gondol vissza a betegsége előtti boldog napokra a 13 éves Janó Patrik. A derecskei kisfiú és kisöccse, a 4 éves Máté mindig egymás kezét szorítják, amikor ő végre hazatér a kórházból, mert mindketten tudják: minden kezelés után közelebb kerül a gyógyuláshoz. A daganattal küzdő Patrikért most egy ország fogott össze, hogy ebben a nehéz időszakban édesanyja mindent meg tudjon adni neki, amire csak vágyik.
Milyen daganat támadta meg Patrikot?
Egy rémálom vált valóra tavaly a Janó család számára. Janó Anita Zsanett egyedül neveli két kisfiát, akik közül az idősebbik, Patrik egészsége 2025 nyarán hirtelen romlani kezdett:
- 60 kilóról 80 kilóra hízott,
- a nyakán egy dió nagyságú csomó nőtt,
- kedvetlen lett, rosszul érezte magát.
A debreceni orvosok tavaly novemberben megállapították: a fiú nyirokcsomó-daganatban szenved, ami ráadásul tojás nagyságúra nőtt. Azóta kezelik.
Patrikot az édesanyja biztatja, hogy ne féljen, minden rendben lesz és hősként leküzdi majd a rettegett betegséget. A tumor miatt a gyermeken rémület lett úrrá, állandóan aggódik, hogy mi lesz lesz vele.
Ha fáj valamije, a torka, a hasa, a feje, a mai napig azt hiszi, hogy mindenhol daganata van. Nyugtatom, hogy nem így van, de látom rajta, hogy nagyon fél. Beszél a halálról, nagyon rossz ezt mindkettőnknek megélni
– mondta el korábban Zsanett a Borsnak.
Minden nap egy új küzdelem a családnak. A Derecskén élő anyuka minden követ megmozgat, hogy a gyermekei a lehető legtöbbet megkapják tőle, ám sajnos egyedülálló anyukaként nincs könnyű dolga. Szállodai takarítóként dolgozik, hogy meglegyen a mindennapi betevőjük, de most sajnos nem is tud munkába járni, mert Patrik jelenleg egy 15 napos sugárkezelést kap a debreceni klinikán és muszáj a kisfiával lennie ebben a nehéz időszakban.
A hétvége kivételével minden nap hoznom kell Patrikot a kórházba, ami nekünk anyagilag, a kisfiamnak pedig lelkileg és testileg is megterhelő. Most nagyon nehéz nekünk. De ő tűri a kezeléseket, szeretne már ezen az egészen végre túl lenni….
– vallotta be Zsanett a Metropolnak.
„Annyira örült neki”
Zsanett komoly döntésre jutott az anyagi helyzetük miatt: A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kért anyagi segítséget, és Patrik küzdelmét látva egy ország mozdult meg értük. Az adományozóknak hála, Zsanett teljesíthette fia álmát és vásárolhatott neki egy számítógépet, amivel a fájdalmakról el tudja terelni a figyelmét.
Nemrég a jótevők megint meglepték a családot. Múlt hétvégén az alapítvány elnöke kopogtatott az ajtajukon, hogy örömhírt vigyen: a kihelyezett adományperselyeikben nagyobb összeg gyűjt össze a számukra: 85 ezer forint! Ebből bevásároltak nekik tisztítószereket, tartós élelmiszereket.
„Nagyon hálásak vagyunk, hiszen a liszt, az olaj és a tészták itthon gyorsan fogynak. Fontos, hogy Patrik jól egyen, hogy minden szükséges tápanyagot megkapjon a szervezete. Őt is nagyon meglepte az ajándék, megszeppenve ült az ágyon” – mesélte az édesanya.
Zsanett kiemelte: örömében elkészítette kisfia egyik kedvenc ételét.
Annyira örült neki, sokat jelent ez a számára. Ő mindig a kis tesójára is gondol és kaptak édességet is, rögtön adott belőle neki. Az adománynak hála, az egyik kedvenc ételét is elkészítettem neki, a tárkonyos borsólevest nagyon szereti
– zárta beszámolóját az édesanya.
Ha támogatni szeretnéd Patrik felépülését és a családját, EZEN A LINKEN megteheted.
A 2 éves, angyalarcú Hanna agydaganattal küzd. Az ő történetét a Bors videójából megismerheted:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre