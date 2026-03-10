Kiszivárgott Sallai Rolandék beszélgetése a Liverpool-meccs előtt, megkapták a magukét

Hiába nyert hétvégén 1-0-ra a Besiktas ellen a Sallai Rolanddal felálló török bajnoki címvédő, rendesen megdorgálta a játékosait Okan Buruk vezetőedző. A szakember szerint ugyanis a játékosai túl sokat beszéltek már a bajnoki rangadó előtt a keddi Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésről (18:45).

Okan Buruk vezetőedző a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen is kezdőként számolhat Sallai Rolanddal / Fotó: BSR Agency / Getty Images

Galatasaray-Liverpool: Sallaiék edzője kifakadt

Mindannyian már a Liverpool elleni meccsről beszéltek a Besiktas elleni derbi előtt, ami nagyon fontos mérkőzés volt

– fakadt ki a játékosaira Okan Buruk.

Kizárólag a rangadó után lett volna érdemes a Liverpool-meccsre gondolnunk, mert tudtuk, ha ezen a meccsen győzünk, sokkal jobban felkészülhetünk a keddre

– tette hozzá a vezetőedző, aki szinte végig pályán tartotta, és csak a 92. percben cserélte le a múlt héten még kisebb sérüléssel bajlódó magyar válogatott játékosát, Sallai Rolandot.

A Liverpool kedden már második alkalommal látogat a Galatasaray otthonába ebben a szezonban. Szeptemberben, a Bajnokok Ligája alapszakaszában a törökök Victor Osimhen tizenegyesével győztek – amely előtt Szoboszlai Dominik szabálytalankodott a büntetőterületen belül.

A Liverpool egy nagyon nagy csapat. Ha óvatosak vagyunk, akkor jól teljesíthetünk, még ha ez nem is lesz könnyű. A BL-ben minden mérkőzése nehéz. Küzdeni fogunk a jó szereplésért

– idézi a Liverpool Echo a szeptemberi gólszerző szavait.