Két évtizedes fejfájással küzdött az apa, de e legrosszabb ezután következett

Egy apa több mint két évtizede szenvedett gyötrő fejfájásoktól. A férfi az orvosoktól csak tablettákat kapott, valamint pihenőre is küldték, hogy kezeljék a fejfájást. Az állapota azonban egyre csak súlyosbodott.

A fejfájás lassan növekvő daganatot jelzett Fotó: Pexels

Húsz éven keresztül ignorálták az apa fejfájását

A 62 éves Stuart Hill 2025. április 15-én hirtelen képtelenné vált megszólalni vagy felemelni a karját. A felesége mentőt hívott és azonnal kórházba szállították. Több vizsgálat után kiderült, hogy a férfi nem sztrókot kapott, hanem egy agydaganat okozta a problémát, ami a membránjához és a koponyájához tapadt.

A sebészek úgy gondolták, hogy valószínűleg egy lassan növekvő daganatról van szó, amely évek óta csendben növekedhetett. Azt javasolták, hogy Stuart essen át egy eltávolító műtéten, bár ez komoly, életet megváltoztató kockázatokkal járhat. Ezek közé tartozott a sztrók, az agykárosodás sőt, akár a halál is.

Ez volt a lehető legrosszabb hír. Az első gondolatom az volt, hogy hogyan fogjuk ezt elmondani a lányainknak. Teljesen megrémültünk

Mivel szinte semmilyen más lehetőségük nem volt, a feleség beleegyezett, hogy elvégezzék a férjén a beavatkozást. Három héttel később, május 9-én a daganatot sikeresen eltávolították. Sajnos a membránhoz és a koponyához tapadt daganat eltávolításához az érintett területekből is ki kellett vágni egy darabot.

Amikor a műtét után meglátogattam, nem tudott beszélni. Nagyon felkavaró volt látni, hogy ilyen beteg

Az érintett rész eltávolítása után csontcementtel kellett rekonstruálni a károkat. Ekkor derült ki, hogy a beszédért és a nyelvi képességekért felelős területen agyvérzést kapott. Most, 10 hónappal később, még mindig mindennapos küzdelmet folytat, hogy beszélni tudjon.

Stuart előtt még hosszú út áll a felépülésig, a gyógyulását rohamok is akadályozzák. De az apa kitartó munkával és a megfelelő kezelésekkel idővel teljesen visszanyerheti a beszédkészségét - írja a Mirror.