Így spórolj a tavaszi bevásárláson: hihetetlen kedvezményekkel vár most a SPAR

A SPAR most segít előre átgondolni és megtervezni a nagybevásárlást. 2026. március 9. és 11. között elérhető az új kedvezményfüzet, amely összesen 75 kupont tartalmaz. A kuponok között megtalálhatók a mindennapokban használt alapélelmiszerek, különféle háztartási és tisztítószerek, alkalmi italok, valamint gyermekes családoknak szóló kedvezmények is. Több ajánlat a közelgő húsvéti készülődés során is hasznos lehet, például torma, majonéz, üdítőitalok vagy a sütéshez-főzéshez szükséges alapanyagok.

Fotó: SPAR

Játékok és különleges ajánlatok az INTERSPAR áruházakban

Az INTERSPAR hipermarketekben beváltható különleges kuponok is várnak: a LEGO készletek – például a Technic, Creator, Botanicals, Ninjago vagy Star Wars kollekció darabjai – 30% kedvezménnyel vihetők haza. Emellett az Oral-B termékekre is 30 százalékos akció érvényes, így a család minden tagja találhat értékes ajánlatot.

Készülj a húsvéti lakomákra!

A kuponfüzetben sok olyan terméket találsz, amelyek megkönnyítik a húsvéti készülődést a konyhában. A Gyermelyi tészták 30% kedvezménnyel kerülhetnek a kosaradba, a Koch’s tormák – a normál, a majonézes, az almás vagy a wasabis változat – akár 40%-kal olcsóbban. A Bonduelle konzervek és a Knorr főzési alapok 25%, a Findus gyorsfagyasztott wok termékek pedig 30%-kal alacsonyabb áron támogatják a gyors hétköznapi főzést. A 35%-kal olcsóbb Háziasszony dzsemekkel pedig könnyen feltöltheted a kamrát akár a reggelikhez vagy a süteménysütéshez.

Kávék és italok az akciós ajánlatban

Ebben a kategóriában is sok kedvezmény vár: a Martini pezsgők 45%-kal olcsóbban kerülhetnek a kosaradba, a Thummerer borokra 25% kedvezmény jár, a Jacobs és Lavazza kávékat pedig 30%-os kuponnal veheted meg. A PRIME Hydration italok féláron várnak – ha kedveled a trendi üdítőket, most érdemes betárazni belőlük.

Otthon, tisztábban és kényelmesebben

A kuponokkal a háztartási és tisztítószerek árán is sokat spórolhatsz. A Coccolino öblítők 25% kedvezménnyel várnak, a Bref termékeket és Surf mosógélt akár 40%-kal olcsóbban teheted a kosaradba. A divatos Scrub Daddy és Scrub Mommy tisztítóeszközök 25% kedvezménnyel érhetők el. A családos vásárlók számára is számos kedvezmény érkezik: a Pampers pelenkákra és babaápolási termékekre akár 20 százalékos, a Baba márkatermékre pedig 25 százalékos kuponokat tudsz beváltani – írja a Mindmegette.