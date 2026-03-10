Le fog esni az állad, Dér Heni megmutatta az arcát a plasztikai műtéte után

Dér Heni az elmúlt hónapokban vallotta be, hogy zavarja néhány dolog a testén, amihez professzionális segítséget kért. Az énekesnő arcplasztikai műtéten esett át, most pedig végre megmutatja a csodás végeredményt.

Dér Heni az év elején esett át a beavatkozáson, azóta gyógyul Fotó: Sulyok László

Dér Heni nem rejti el a beavatkozást, büszke új kinézetére

Az énekesnő februárban nyílt meg követőinek, hogy a nyaka tájékán redőződő ráncok régóta zavarták. Az orvos azonban nagyon figyelt arra, hogy a celeb megőrizze természetes szépségét és az arcvonásait.

A gyógyulási folyamat hosszú lesz, de az énekesnő máris látja a pozitív eredményt. Instagram-oldalán a rajongóinak is megmutatta, milyen jól halad a gyógyulása.

A beavatkozás után az énekesnőnek kötést kellett viselnie a fején. A képeken látszik, hogy Dér Heni arca kissé feldagadt és zúzódásos, de az idő elteltével egyre szebb alakot vesz fel.

A tizenharmadik napon már alig látszódik a felpuffadás, Heni még a varratokat is megmutatta, amik szépen gyógyultak. Végül a tizenhetedik napon távolították el a varratokat, de a teljes felépülés 4 hét után következett be. A videó végén a celeb egy előtte-utána képet is beillesztett, ahol tisztán látszik, Dér Heni arca kisimultabbá, fiatalosabbá vált.

