Hiába küzdött éveken át Dér Heni: „Két part között a szakadékba estem”
Dér Heni életútja jóval rögösebb volt annál, mint ahogy sokan elképzelik.
Dér Heni az édesapjával gyakran került konfliktusba, mert a szülő nem szívesen engedte el a tehetségkutató élő adásaira. A későbbi Sztárban Sztár All Stars-győztes előadó nyolc év kitartó küzdelem után jutott el odáig, hogy megszerezze a magyar okmányokat. A Nekem mondod podcastben Heni nyíltan beszélt erről a hosszú és megterhelő harcról - írja a Bors.
Dér Heni karrierje nem indult könnyen
Titokban jelentkeztem az első Megasztárba. Édesapámnak egyszer csak közölnöm kellett, hogy bekerültem a legjobb 12-be, ugye ami az élő show-t jelentette. Erre nem kaptam egy szimpatikus választ, de azt mondta, hogy menjek csak és próbáljam meg, viszont az iskola az első. Utána nem is jött fel velem az adásokra és anyukámat sem engedte. Ilyenkor próbálom mindig megérteni az ő álláspontját és valószínű csak nagyon féltett engem
– mondta a Sztárban Sztár All Stars győztese.
Ezután pedig elindult Heni karrierje és 2004-ben felkereste a Sugarloaf zenekar, akiknek 9 évig volt az énekesnője. „Én akkor már eldöntöttem, hogy Magyarországon szeretnék egyetemre is járni és akkor jött a megkeresés. Abban az időben viszont még nem töltöttem be a 18 évet és az ingázás miatt mindig kellett egy felnőtt, aki igazából a gyámom volt. Ezt a szerepet Szabi kapta meg, aki havonta kellett, hogy aláírja a papírjaimat” - mesélte Dér Heni, utalva ezzel Tóth Szabira. A podcast műsorvezetője, Csuti pedig elképzelhetetlennek tartja ezt a mai világban.
Dér Heni végül nagy segítséget kapott
Nagyon sokat kellett ülnünk a bevándorlási hivatalban, még Szabival is, ahol rengeteg különböző nemzetű emberrel találkoztunk. Mindig azt a választ kaptam, hogy az egyetemi papírjaim miatt, amit levelező szakon csináltam, nem kaphatom meg a papírokat. Illetve az énekesnő szakma sem volt számukra egy stabil pont és így mindig két part között a szakadékba estem
– árulta el az énekesnő.
Heni életében azonban eljött a változás ideje és sikerült megszereznie a várva várt magyar papírokat. „Jött az első Fidesz éra és az első intézkedések egyike volt, hogy megszavaztatták a kettős állampolgárságot. Nagyon boldog voltam és azért is szeretem ezt hangsúlyozni, mivel annyi határon túli magyar él ebben az országban, akik már itt dolgoznak, itt alapítottak családot, akik nagyon megjegyezték a 2004 december 5-ei népszavazás dátumát” - jegyezte meg Dér Heni, aki korábban a párt kongresszusán is fellépett.
Dér Heni édesapja is meghatódott a Himnusz hallatán
A Fidesz-kongresszusát az énekesnő indította, aki nagyszerű hangjával apukája szemébe is könnyeket varázsolt.
Az, hogy én elénekelhettem a magyar himnuszt, az egy olyan magasztos érzés, mint amikor arról ábrándoztam, hogy akkor milyen érzés lesz, amikor átvehetem a magyar oklevelet. Édesapám pedig nagyon ritka esetekben sír, de nagyon meglepett, hogy ennél a pillanatnál szerintem ő volt a legboldogabb. Majdhogynem jobban meghatotta ez az esemény, és az, hogy énekelhettem a Himnuszt, mint amikor megnyertem a Sztárban Sztár All Stars-t. Akkor is sírt, de akkor kevésbé éreztem annyira meghatottnak és igazából ebben a könnyezésben minden benne volt
– számolt be akkori érzéseiről a híres énekesnő.
