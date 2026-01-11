Nem hiszed el, ki énekli a Himnuszt Orbán Viktor Facebook-oldalán!

Míg a 2026-os Fidesz-kongresszuson Tóth Gabi a Survivor együttes Rocky-filmekből ismert slágerét, az energikus Eye of The Tigert énekelte, addig Dér Heni a Himnuszt adta elő. Kölcsey Ferenc műve, Erkel Ferenc zenéje és az énekesnő hangja különleges erővel bír – ezt érezheted, ha megnézed az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videót.

Fotó: NurPhoto via AFP

Mutatjuk a nem mindennapi felvételt: