RETRO RÁDIÓ

Nem hiszed el, ki énekli a Himnuszt Orbán Viktor Facebook-oldalán!

Micsoda felvétel!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 21:43
Orbán Viktor Dér Heni Himnusz Fidesz-kongresszus

Míg a 2026-os Fidesz-kongresszuson Tóth Gabi a Survivor együttes Rocky-filmekből ismert slágerét, az energikus Eye of The Tigert énekelte, addig Dér Heni a Himnuszt adta elő. Kölcsey Ferenc műve, Erkel Ferenc zenéje és az énekesnő hangja különleges erővel bír – ezt érezheted, ha megnézed az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videót.

"Orbán Viktor"
Fotó: NurPhoto via AFP

Mutatjuk a nem mindennapi felvételt:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu