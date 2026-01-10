RETRO RÁDIÓ

Fidesz-kongresszus: Sztárvendég fellépésével nyitották meg az eseményt

Hatalmasat énekelt a sztár!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 13:22
Fidesz-kongresszus nyitány Tóth Gabi

Január 10-én került megrendezésre a Fidesz-kongresszus Budapesten. A kongresszuson a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor miniszterelnök pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.

20260110 Fidesz kongresszus
Január 10-én tartották a Fidesz-kongresszust / Fotó: MW

Különleges produkcióval kezdődött a Hungexpón tartott Fidesz-kongresszus. A kormánypárt választási felkészülésének első, és alighanem legfontosabb állomásának nyitányaként Tóth Gabi lépett a színpadra, hogy énekhangjával köszöntse az egybegyűlteket. Az énekesnő a Rocky-filmekből jól ismert, ikonikussá vált Eye Of The Tiger dalt énekelte el, a produkciója pedig egészen elképesztő volt - írja a Bors.

Tóth Gabi nyitotta meg a Fidesz-kongresszust / Fotó: youtube

Itt követheted élőben a Fidesz-kongresszust:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
