Fidesz-kongresszus: Sztárvendég fellépésével nyitották meg az eseményt

Január 10-én került megrendezésre a Fidesz-kongresszus Budapesten. A kongresszuson a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor miniszterelnök pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.

Január 10-én tartották a Fidesz-kongresszust / Fotó: MW

Különleges produkcióval kezdődött a Hungexpón tartott Fidesz-kongresszus. A kormánypárt választási felkészülésének első, és alighanem legfontosabb állomásának nyitányaként Tóth Gabi lépett a színpadra, hogy énekhangjával köszöntse az egybegyűlteket. Az énekesnő a Rocky-filmekből jól ismert, ikonikussá vált Eye Of The Tiger dalt énekelte el, a produkciója pedig egészen elképesztő volt - írja a Bors.

Tóth Gabi nyitotta meg a Fidesz-kongresszust / Fotó: youtube

Itt követheted élőben a Fidesz-kongresszust: