Orbán Viktor bejelentette: Készen állunk
Orbán Viktor megerősítette, mikor kezdődik a mai Fidesz-kongresszus.
A mai napon kerül megrendezésre a Fidesz-kongresszus Budapesten. Az eseményen kiderül, kik lesznek a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik majd az áprilisi választáson mérettetik meg magukat, de ma jelentik be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson.
Ezt írta Orbán Viktor
13:00-kor startol a Fidesz-kongresszus. Nézzétek élőben a Facebook-oldalamon!
- jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán, mialatt néhány újabb fotóval jelentkezett a "Készen állunk!" nevű albumában.
Mutatjuk!
