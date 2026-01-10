RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bejelentette: Készen állunk

Orbán Viktor megerősítette, mikor kezdődik a mai Fidesz-kongresszus.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 12:06
A mai napon kerül megrendezésre a Fidesz-kongresszus Budapesten. Az eseményen kiderül, kik lesznek a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik majd az áprilisi választáson mérettetik meg magukat, de ma jelentik be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson. 

Orbán Viktor megerősítette: hamarosan kezdenek / Fotó: Fischer Zoltán

Ezt írta Orbán Viktor

13:00-kor startol a Fidesz-kongresszus. Nézzétek élőben a Facebook-oldalamon!

- jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán, mialatt néhány újabb fotóval jelentkezett a "Készen állunk!" nevű albumában.

