Micsoda zene, micsoda üzenet – Orbán Viktor videója mindent visz

„A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára vasárnap este. A választási üzenet a kormányfő által közzétett videóban is olvasható, mely a szombati Fidesz-kongresszus pillanatait idézi.

Fotó: MW

A képsorok alatt pedig a Survivor együttes Rocky-filmekből ismert Eye of The Tiger című slágerének zenei alapja szól.