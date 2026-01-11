Micsoda zene, micsoda üzenet – Orbán Viktor videója mindent visz
A miniszterelnök üzenete egyértelmű.
„A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára vasárnap este. A választási üzenet a kormányfő által közzétett videóban is olvasható, mely a szombati Fidesz-kongresszus pillanatait idézi.
A képsorok alatt pedig a Survivor együttes Rocky-filmekből ismert Eye of The Tiger című slágerének zenei alapja szól.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre