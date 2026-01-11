RETRO RÁDIÓ

Micsoda zene, micsoda üzenet – Orbán Viktor videója mindent visz

A miniszterelnök üzenete egyértelmű.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 19:44
Fidesz-kongresszus választás Orbán Viktor

„A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára vasárnap este. A választási üzenet a kormányfő által közzétett videóban is olvasható, mely a szombati Fidesz-kongresszus pillanatait idézi.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Fotó: MW

A képsorok alatt pedig a Survivor együttes Rocky-filmekből ismert Eye of The Tiger című slágerének zenei alapja szól.

 

