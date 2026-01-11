Orbán Viktor kimondta: ez a valódi összefogás
A miniszterelnök szerint ezért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban.
Fontos kérdést tett fel és válaszolt meg Orbán Viktor a szombati Fidesz-kongresszuson mondott beszédében az összefogásról és annak jelentőségéről. „A nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis nemzeti egység: ez a valódi összefogás!” – összegzett a miniszterelnök a Facebook-oldalán. S hogy mit mondott minderről szombaton? Mutatjuk!
Miért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban? Azért, mert csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre. Egy 26 tagból álló csipet csapatnak vagy MSZP-s, DK-s módra széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást és egységet teremtsen az országban
– közölte a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre