Orbán Viktor kimondta: ez a valódi összefogás

Miért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban? Azért, mert csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre. Egy 26 tagból álló csipet csapatnak vagy MSZP-s, DK-s módra széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást és egységet teremtsen az országban