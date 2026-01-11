RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kimondta: ez a valódi összefogás

A miniszterelnök szerint ezért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 17:47
Módosítva: 2026.01.11. 17:53
Fidesz-kongresszus összefogás Orbán Viktor

Fontos kérdést tett fel és válaszolt meg Orbán Viktor a szombati Fidesz-kongresszuson mondott beszédében az összefogásról és annak jelentőségéről. „A nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis nemzeti egység: ez a valódi összefogás!” – összegzett a miniszterelnök a Facebook-oldalán. S hogy mit mondott minderről szombaton? Mutatjuk!

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor és a Fidesz jelöltjei a 2026-os Fidesz-kongresszuson (Fotó: MW)

Miért fontos a bajtársiasság egy politikai pártban? Azért, mert csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre. Egy 26 tagból álló csipet csapatnak vagy MSZP-s, DK-s módra széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást és egységet teremtsen az országban

– közölte a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu