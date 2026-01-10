RETRO RÁDIÓ

Nézd meg Orbán Viktor fotógalériáját a 31. Fidesz-kongresszusról!

Orbán Viktor: Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Fidesz. A biztos választás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 18:46
Fidesz-kongresszus fotógaléria Orbán Viktor

„Sokan vagyunk. Erősek vagyunk. Fidesz. A biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a 31. Fidesz-kongresszus kapcsán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Fotó: MW

A miniszterelnök egy 12 felvételből álló fotógalériát osztott meg a közösségi oldalán. Kattints az alábbi Facebook-posztra és nézd meg a fényképeket!

Sokan vagyunk. Erősek vagyunk

 

