Lázár János: Orbán Viktor Magyarország legerősebb fegyvere
Szombaton 13 órakor kezdődött a Fidesz tisztújító kongresszusa, ahol a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei mellet a miniszterelnök-jelölt is bemutatásra került. Lázár János is beszédet mondott.
Lázár János építési és közlekedési miniszter is felszólalt a szombati Fidesz-kongresszuson, ahol színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat. A minisztert Szentkirályi Alexandra az utcafórumok fenegyerekeként konferálta fel. Lázár János arról beszélt, hogy a Fidesz nem Orbán Viktor miatt fogja elveszteni a választást, épp ellenkezőleg, Orbán Viktor miatt fogja megnyerni a választást.
„Mi vagyunk az első politikai közösség, akik a hétköznapi emberek problémáival foglalkoznak”
Az építési és közlekedési miniszter szerint a választás kulcsa, hogy nem az emberekről kell beszélni, hanem az emberekkel. Éppen ezért kijelentette, hogy a Lázár-infókat felpörgetik és el fognak jutni minden választó körzetbe.
A győzelem feltétele, hogy tudnunk kell, hogy kikre számíthatunk. Nekünk az emberek között a helyünk, mert ezt a választást fentről nem tudjuk megnyerni. Nekünk, a fideszeseknek a hétköznapi emberek között van a helyünk, akik egyedül ránk számíthatnak. Ők sajnos nagyon sokáig voltak egyedül. Mi vagyunk az első politikai közösség, akik a hétköznapi emberek problémáival foglalkoznak
– mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy ezzel ellentétben a régi és a mostani politikai elit mindig a külföldi érdekeket szolgálta ki.
„Mi vagyunk az egyetlenek, akikre az emberek számíthatnak”
Lázár János szerint a Fidesz az egyetlen, akire azok a nők is számíthatnak, akik 16 éves koruk óta fizikai munkát végeztek. Sőt minden nő számíthat rá, akik a gyermeknevelés mellett dolgoznak is. Sőt, a Fidesz az egyetlen, akire a fiatalok is számíthatnak. Lakástámogatás, babaváró hitel, és még sokáig lehetne sorolni, de akinek kevesebb nyugdíja van, az is csak Fideszre számíthat – mondta a miniszter.
Barátaim, azt kérem tőletek, hogy ezek miatt az emberke miatt szedjétek össze magatokat!
– szólította fel a kongresszuson megjelenteket a miniszter.
„Szégyenkezésből nincs győzelem”
Lázár János arról is beszélt, hogy minden hiba ellenére sokkal több a jó az elmúlt 15 évben, mint a rossz. A hibák ellenére büszkének kell maradni, mert „nekünk nem Brüsszelnek kell megfelelnünk, hanem Bácsalmásnak”.
Gyávaságból sincs gőzelem. Szembe kell nézni az ellenféllel. Ha a Fidesz győz, a magyar családok győznek, de ha a Tisza győz, az idegen multik győznek. Ha a Fidesz győz, marad a béke, ha a Tisza gőz, jön a háború
– nyomatékosította Lázár János.
„Semmiképp ne adjuk oda Orbán Viktor skalpját”
Beszédét azzal zárta, hogy a régi és új politikai elit Orbán Viktor skalpját akarja, mert ő az, aki Magyarországot feltette a térképre, és aki a kicsi és vesztes Magyarországból erős és nyertes országot csinált.
Van egy javaslatom, semmiképp ne adjuk oda ezt a skalpot. Ma Orbán Viktor Magyarország legerősebb fegyvere
– zárta gondoltait a miniszter, akinek szavait a Ripost idézte.
