Dér Heni átélt már egy háborút: „Senkinek nem jó, ha emberéleteket oltanak ki”

Dér Heni is felszólalt a háború ellen. Az énekesnő maga is átélte a háború borzalmait, mivel a délszláv háború éppen születése után robbant ki. Dér Heni felidézte azt a szörnyű helyzetet, amikor családja is a túlélésért küzdött. Elmondása szerint az akkori Jugoszlávia fénykorát élte a rendszerváltás előtt, ám Szerbia most fényévekkel van lemaradva Magyarországhoz képest.

Dér Heni családja nehezen vészelte át a háború borzalmait (Fotó: Mediaworks)





Dér Heni borzalmas emlékeket idézett fel

Az is egy badar háború volt, amikor egymásnak ugrasztották a volt testvérállamokat. Ráadásul a kisebbségben lévőket, a magyarokat, rácokat és mindenkit, aki nem jugoszláv volt, őket küldték le a frontra. A behívásra azt mondta édesapám, hogy két gyereke van és biztos nem fog bemenni. Úgyhogy heteken keresztül bujkált a nagyszüleimnél. Ez nagyon tisztán megvan nekem, mert emlékszem, hogy nem értettem, miért nem jön haza apa

– mesélte a háború borzalmairól az énekesnő, aki nemrég a Himnusz eléneklésével csalt könnyeket az emberek szemébe.

Heni gyerekkorát alapjaiban határozta meg a délszláv háború, ahol a jelenlegi ukrajnai harcokhoz hasonlóan, gyakran bombázások ébresztették az embereket. „Volt olyan, hogy hajnalban arra ébredtünk, hogy remeg a szobám, ugye a horvát bombázások idején. Aztán később, amikor Koszovót is elkezdte bombázni a NATO, akkor konkrétan a 20 kilométerrel mellettünk lévő település nagyon sok bombát kapott. Márciusban pedig lezárták a jegyeinket a suliban és beköltöztették a katonákat és radarállomásokat létesítettek. Később pedig jött egy bejelentés, hogy ezeket az állomásokat is bombázzák” – idézte fel a szörnyű emlékeket Dér Heni.

Dér Heni édesapja elsírta magát, amikor az énekesnő a Himnuszt énekelte a Fidesz-kongresszusán (Fotó: Mediaworks)

Dér Heni kitért az ukrán háborúra is

Nagyon nehéz véleményt nyilvánítani egy szomszédos háborúról, mert nem vagyunk benne. Egyet viszont biztosan tudok, hogy senkinek nem jó, ha emberéleteket oltanak ki

– emelte ki az énekesnő.

A Sztárban Sztár All Stars győztese saját tapasztalatai miatt is szeretné, ha nem kellene még egy háború szörnyűségeit átélnie. „Gazdaságilag nagyon hátra tud vetni egy országot a háború. Kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy belelássunk ezekbe, mert kívülről is mást lát az ember és belülről is mást tapasztal. Nagyon bízom benne, hogy messziről elkerül minket a háború. Egy porcikám sem kívánja, hogy visszakerüljek abba az évtizedbe, amikor ez a hangulat nagyon rányomta a bélyegét az országra” – fogalmazott a Nekem mondod podcast műsorban Dér Heni, akinek szavait a Bors idézte.



