Dér Heni átélt már egy háborút: „Senkinek nem jó, ha emberéleteket oltanak ki”
Az énekesnő a Vajdaságban nőtt fel, egy háborúba született bele. Bár Dér Heni még csak gyerek volt a harcok idején, elmondása szerint senkinek nem tesz jót egy háború kitörése.
Dér Heni is felszólalt a háború ellen. Az énekesnő maga is átélte a háború borzalmait, mivel a délszláv háború éppen születése után robbant ki. Dér Heni felidézte azt a szörnyű helyzetet, amikor családja is a túlélésért küzdött. Elmondása szerint az akkori Jugoszlávia fénykorát élte a rendszerváltás előtt, ám Szerbia most fényévekkel van lemaradva Magyarországhoz képest.
Dér Heni borzalmas emlékeket idézett fel
Az is egy badar háború volt, amikor egymásnak ugrasztották a volt testvérállamokat. Ráadásul a kisebbségben lévőket, a magyarokat, rácokat és mindenkit, aki nem jugoszláv volt, őket küldték le a frontra. A behívásra azt mondta édesapám, hogy két gyereke van és biztos nem fog bemenni. Úgyhogy heteken keresztül bujkált a nagyszüleimnél. Ez nagyon tisztán megvan nekem, mert emlékszem, hogy nem értettem, miért nem jön haza apa
– mesélte a háború borzalmairól az énekesnő, aki nemrég a Himnusz eléneklésével csalt könnyeket az emberek szemébe.
Heni gyerekkorát alapjaiban határozta meg a délszláv háború, ahol a jelenlegi ukrajnai harcokhoz hasonlóan, gyakran bombázások ébresztették az embereket. „Volt olyan, hogy hajnalban arra ébredtünk, hogy remeg a szobám, ugye a horvát bombázások idején. Aztán később, amikor Koszovót is elkezdte bombázni a NATO, akkor konkrétan a 20 kilométerrel mellettünk lévő település nagyon sok bombát kapott. Márciusban pedig lezárták a jegyeinket a suliban és beköltöztették a katonákat és radarállomásokat létesítettek. Később pedig jött egy bejelentés, hogy ezeket az állomásokat is bombázzák” – idézte fel a szörnyű emlékeket Dér Heni.
Dér Heni kitért az ukrán háborúra is
Nagyon nehéz véleményt nyilvánítani egy szomszédos háborúról, mert nem vagyunk benne. Egyet viszont biztosan tudok, hogy senkinek nem jó, ha emberéleteket oltanak ki
– emelte ki az énekesnő.
A Sztárban Sztár All Stars győztese saját tapasztalatai miatt is szeretné, ha nem kellene még egy háború szörnyűségeit átélnie. „Gazdaságilag nagyon hátra tud vetni egy országot a háború. Kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy belelássunk ezekbe, mert kívülről is mást lát az ember és belülről is mást tapasztal. Nagyon bízom benne, hogy messziről elkerül minket a háború. Egy porcikám sem kívánja, hogy visszakerüljek abba az évtizedbe, amikor ez a hangulat nagyon rányomta a bélyegét az országra” – fogalmazott a Nekem mondod podcast műsorban Dér Heni, akinek szavait a Bors idézte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre