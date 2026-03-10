A NASA vezetője elismerte, hogy az űrhajósok betegségeket hozhatnak vissza

A NASA orvosi főtisztje elmondta, hogy szerinte lehetséges, hogy az űrhajósok potenciálisan veszélyes kórokozókat vagy betegségeket hozhatnak a Földre a Marsról és figyelmeztetést adott ki, hogy kellő körültekintésre van szükség.

A Marsról hazatérő űrhajósok betegségeket hozhatnak a Földre Fotó: Cover Images

Marsra irányuló küldetés számos rejtett veszélyt tartogat

A NASA úgy véli, fennáll a veszélye, hogy űrhajósai földönkívüli betegségeket kapnak el, és azokat visszahozzák a Földre, árulta el az űrügynökség főorvosa. Dr. JD Polk elismerte, hogy a NASA-t aggasztja, hogy földönkívüli baktériumok és vírusok térhetnek vissza a Földre az űrből, de hangsúlyozta, hogy a jövőbeli Mars-küldetések során mindent megtesznek majd védekezésül ezekkel a kockázatokkal szemben.

Dr. Polk, aki több mint egy évtizede a NASA legmagasabb rangú egészségügyi vezetője, elmagyarázta, hogyan tudják biztonságban tartani az űrhajósaikat a földönkívüli kórokozóktól.

Van egy bolygóvédelmi tervünk és egy bolygóvédelmi tisztviselőnk. Amikor visszahozunk mintákat, például talajt a Marsról, úgy bánunk velük, mint a lépfenével... ugyanazokat a biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk.

Ezenfelül maguk az űrhajósok is szigorú karanténon esnek át. Miközben dr. Polk hangsúlyozta, hogy szerinte egy marsi baktérium vagy vírus okozta globális világjárvány kockázata kicsi, mégis fontos az óvatosság.

Bár egyértelműen hangsúlyozni akarta, hogy a NASA mennyire körültekintő volt az űrből származó betegségekkel kapcsolatban, elismerte, hogy aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy az új kereskedelmi űrcégek is hasonló kellő gondossággal járnak-e el.

Képzeljük el, amikor megjelennek a kereskedelmi űrjáratok. Vajon Elon Musk is ugyanígy gondolkodik majd? Nem tudom

– írja a Daily Star.