Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek üzent: "hogy hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek?"

Szentkirályi Alexandra nem bírta szó nélkül hagyni Karácsony Gergely posztját.
A kormányhivatal vizsgálataiból kiderült, hogy a fővárosi buszpark több, mint fele alkalmatlan és veszélyes. A BKV azt állította augusztusban, hogy a buszokkal minden rendben van műszakilag, de utána mégis újabb busztűz történt. Karácsony Gergely ismét maszatol és másra mutogat, legutóbbi posztjában is a kormányhivatalra akarta uszítani a félrevezetett budapestieket – Szentkirályi Alexandra ezt nem hagyta szó nélkül.
Főpolgármester úr, vagdalkozhat bárhogyan, semmi nem változtat azon a tényen, hogy önök azt állították, hogy a buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság volt és a buszok több mint felével baj van.
Értjük, hogy pánikol, de önnek csupán arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy főpolgármesterként, hogy hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek?
– kommentelte Szentkirályi Alexandra.
