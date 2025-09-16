RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek üzent: "hogy hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek?"

Szentkirályi Alexandra nem bírta szó nélkül hagyni Karácsony Gergely posztját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 14:58
Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely üzenet

A kormányhivatal vizsgálataiból kiderült, hogy a fővárosi buszpark több, mint fele alkalmatlan és veszélyes. A BKV azt állította augusztusban, hogy a buszokkal minden rendben van műszakilag, de utána mégis újabb busztűz történt. Karácsony Gergely ismét maszatol és másra mutogat, legutóbbi posztjában is a kormányhivatalra akarta uszítani a félrevezetett budapestieket – Szentkirályi Alexandra ezt nem hagyta szó nélkül.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Bors

Főpolgármester úr, vagdalkozhat bárhogyan, semmi nem változtat azon a tényen, hogy önök azt állították, hogy a buszok rendben vannak, majd a független vizsgálat bebizonyította, hogy ez hazugság volt és a buszok több mint felével baj van.

Értjük, hogy pánikol, de önnek csupán arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy főpolgármesterként, hogy hagyhatja, hogy a budapestiek veszélyes buszokon közlekedjenek?

– kommentelte Szentkirályi Alexandra.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu