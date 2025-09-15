Lezajlott a BKK buszok átfogó ellenőrzése – döbbenetes az eredmény

Kiderült: 100-ból 60 busz állapota nem felelt meg az előírásoknak. A BKK flottájának az átvizsgálása tovább folytatódik.
A BKK buszai sorozatban gyulladtak ki augusztusban Budapest utcáin, három nap alatt 4 is kigyulladt vagy elfüstölt. Most a hétvégén újabb busz gyulladt ki. A sorozatos tüzek után a kormányhivatal műszaki ellenőrei szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén. Két nap alatt 40 járművet vizsgáltak át, az eredmény azonban sokkoló volt, ezért átfogó vizsgálatot rendeltek el. Most ennek az átfogó vizsgálatnak az eredményeit ismertették sajtótájékoztató keretében.
Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár közölte: a múlt hétvégén lezárult ez a vizsgálat és lesújtó eredményt hozott.
Kiderült: 100 buszból 60-nak az állapota kritikus, tehát minden hatodik busz olyan állapotban van, ami nem tudja garantálni a budapesti polgárok számára a biztonságos mindennapi közlekedést.
A sajtótájékoztatón Sára Botond főispán ismertette a vizsgálat főbb megállapításait. Megtudtuk: jelenleg 1200 busz van forgalomban és ebből 106-ot vizsgáltak át.
A 60 százaléka a buszoknak hibás, de nem kellett mind kivonni a forgalomból, ha olyan jellegű a probléma, 30 napos javítási határidőt kapott rá a BKV.
Kihangsúlyozta: a legfontosabb az utasok biztonsága, ezért végig fogják csinálni az ellenőrzést. Hozzátette: együttműködnek a BKV-val és nem cél az utazások ellehetetlenítése, ezért olyan előzetesen leegyeztetett időpontokban ellenőriznek, nem olyan buszokat ellenőriznek, ami épp forgalomban van, de ezért az ellenőrzések elhúzódnak.
A főispán felsorolta a tapasztalt problémákat, az olajfolyás és szivárgás is több esetben előfordult. Az ilyenek okozzák a tűzeseteket is. Megtudtuk: az olajszivárgás okozta a 4 augusztusi és a most hétvégi busztüzet is.
Ami ennél is durvább: jelenleg a BKV az ellenőrzött buszok tekintetében a tűzvédelmi vizsgálatnak a jegyzőkönyveit nem tudta bemutatni.
Azt feltételezzük, hogy tűzvizsgálati ellenőrzés nem történik a buszokon. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel megakadályozható a buszoknak a kigyulladása. De egy jegyzőkönyvet sem tudott a BKV ezzel kapcsolatban bemutatni
- magyarázta Sára Botond.
Hozzátette: nagyon sok busznál hiányosság egyébként a porral oltó készülék hiánya is. Ez azért nagyon fontos, mert ha egy busz kigyullad, nem tud rögtön a sofőr beavatkozni, meg kell várni a tűzoltókat.
A mi célunk az ellenőrzéssel az, hogy a budapesti utasok a lehető legnagyobb biztonságban tudják használni ezeket a járműveket és nem megengedhető az, hogy a főváros a kötelező karbantartási munkálatokat nem végzi el. Ahogy minden gépjármű tulajdonosnak szükséges az időszaki ellenőrzés és karbantartás, úgy elvárjuk a BKV-től is, a fővárostól pedig azt, hogy a forrásokat biztosítsa ehhez.
Mint azt a Metropol megírta, a BKV buszai sorozatban gyulladtak ki Budapest utcáin, három nap alatt 4 is. A példátlan eseménysorozat a belvárosban kezdődött, amikor a József Attila utcában egy Karsan Atak midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst, magasra csapó lángok rémítették meg az utasokat és a járókelőket. Majd másnap a XII. kerületi Németvölgyi úton újabb busz égett ki, a sofőr hiába próbálta megfékezni a lángokat poroltóval. Ugyanazon a napon egy pótlóbusz is kigyulladt az Alkotás utcában, később pedig újabb jármű füstölt el. A hétvégén újabb busztűz volt, ezúttal a Jászai Mari téren gyulladt ki egy busz.
