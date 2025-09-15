Lezajlott a BKK buszok átfogó ellenőrzése – döbbenetes az eredmény

A BKK buszai sorozatban gyulladtak ki augusztusban Budapest utcáin, három nap alatt 4 is kigyulladt vagy elfüstölt. Most a hétvégén újabb busz gyulladt ki. A sorozatos tüzek után a kormányhivatal műszaki ellenőrei szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén. Két nap alatt 40 járművet vizsgáltak át, az eredmény azonban sokkoló volt, ezért átfogó vizsgálatot rendeltek el. Most ennek az átfogó vizsgálatnak az eredményeit ismertették sajtótájékoztató keretében.

A BKK flottájának az állapota lesújtó Fotó: Metropol

Dr. Latorcai Csaba miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár közölte: a múlt hétvégén lezárult ez a vizsgálat és lesújtó eredményt hozott.

Kiderült: 100 buszból 60-nak az állapota kritikus, tehát minden hatodik busz olyan állapotban van, ami nem tudja garantálni a budapesti polgárok számára a biztonságos mindennapi közlekedést.

A lesújtó eredményt a cinkotai buszgarázsnál ismertették Fotó: Máté Krisztián

A sajtótájékoztatón Sára Botond főispán ismertette a vizsgálat főbb megállapításait. Megtudtuk: jelenleg 1200 busz van forgalomban és ebből 106-ot vizsgáltak át.

A 60 százaléka a buszoknak hibás, de nem kellett mind kivonni a forgalomból, ha olyan jellegű a probléma, 30 napos javítási határidőt kapott rá a BKV.

Kihangsúlyozta: a legfontosabb az utasok biztonsága, ezért végig fogják csinálni az ellenőrzést. Hozzátette: együttműködnek a BKV-val és nem cél az utazások ellehetetlenítése, ezért olyan előzetesen leegyeztetett időpontokban ellenőriznek, nem olyan buszokat ellenőriznek, ami épp forgalomban van, de ezért az ellenőrzések elhúzódnak.

A főispán felsorolta a tapasztalt problémákat, az olajfolyás és szivárgás is több esetben előfordult. Az ilyenek okozzák a tűzeseteket is. Megtudtuk: az olajszivárgás okozta a 4 augusztusi és a most hétvégi busztüzet is.

Ami ennél is durvább: jelenleg a BKV az ellenőrzött buszok tekintetében a tűzvédelmi vizsgálatnak a jegyzőkönyveit nem tudta bemutatni.

Azt feltételezzük, hogy tűzvizsgálati ellenőrzés nem történik a buszokon. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel megakadályozható a buszoknak a kigyulladása. De egy jegyzőkönyvet sem tudott a BKV ezzel kapcsolatban bemutatni

- magyarázta Sára Botond.