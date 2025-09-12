Elképesztő: Újabb busz gyulladt ki Budapesten

Augusztusban összesen négy busz gyulladt ki, vagy füstölt el Budapesten. Először egy 16-os busz gyulladt ki a belvárosban, a József Attila – Nádor utca kereszteződésében. A busz hatalmas lángokkal égett, a tűz ráadásul átterjedt az egyik közeli épületre, valamint egy jelzőlámpára is. Egy nappal később, két busz kezdett el füstölni a XII. kerületben. Az egyik az Alkotás utcában, a másik pedig a Németvölgyi úton. A negyedik busztűz később történt, akkor egy 7E busz füstölt el.

Busztűz Budapesten: a József Nádor téren kigyulladt busz. Fotó: Kovács Dávid / Bors

Újabb busztűz a fővárosban

Pénteken délután egy 9-es busz gyulladt ki a Jászai Mari tér közelében. A BP Műhely úgy fogalmaz a közösségi oldalán, hogy „A mai napon ismételten kigyulladt – egyes értelmezések szerint „lokálisan izzott” – a BKV egyik járműve (FLR-710).”

A BKV nem rég azt közölte, hogy valamennyi járművet átvizsgáltak, és kisebb javítások után üzembiztosan képesek a közösségi közlekedés ellátására.

Korábban a Bors megírta, hogy a BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás.