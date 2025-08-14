Hihetetlen: újabb busz gyulladt ki Budapesten, ma már a második

Szerdán nagy riadalmat okozott, mikor kigyulladt a József Nádor térnél egy busz, ma reggel pedig ismét szörnyű látvány fogadta a budapestieket, ugyanis a Németvölgyi úton is hasonló eset történt. Azt hinné az ember, hogy ennél rosszabb már nem lehet, de úgy tűnik, hogy lehet: sajtóértesülések szerint megint kigyulladt egy busz a XII. kerületben, az Alkotás utcában.

Egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy pótlóbusz motortere lángolt a megállóban, a járművön nem utazott utas és a sofőr is biztonságban elhagyta azt. A helyszínre érkező katasztrófavédők oltották el a tüzet.