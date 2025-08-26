Rendkívüli intézkedés! Új, átfogó vizsgálatnak vetik alá a BKV buszait

Elfogadhatatlan, hogy a budapesti buszokon utazók veszélyben legyenek – ezért Budapest Főváros Kormányhivatala új, a lehető legtöbb járműre kiterjedő, átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el. A BKV buszainak ellenőrzésére azért volt szükség, mert a közelmúltban négy busz is kigyulladt, és az előzetes ellenőrzések aggasztó képet festettek a fővárosi járműpark állapotáról.
A BKV buszai sorozatban gyulladtak ki Budapest utcáin, három nap alatt 4 is. A példátlan eseménysorozat a belvárosban kezdődött, amikor a József Attila utcában egy Karsan Atak midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst, magasra csapó lángok rémítették meg az utasokat és a járókelőket. Majd másnap a XII. kerületi Németvölgyi úton újabb busz égett ki, a sofőr hiába próbálta megfékezni a lángokat poroltóval. Ugyanazon a napon egy pótlóbusz is kigyulladt az Alkotás utcában, később pedig újabb jármű füstölt el.
A sorozatos tüzek után a kormányhivatal műszaki ellenőrei szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén. Két nap alatt 40 járművet vizsgáltak át, az eredmény azonban sokkoló volt.
A vizsgálat tehát azt mutatta: a budapesti buszok többsége nem felel meg az alapvető műszaki követelményeknek.
Az eredmények miatt Sára Botond főispán és a Budapest Főváros Kormányhivatala úgy döntött, hogy a teljes BKV-flottára kiterjedő, új, átfogó műszaki ellenőrzést rendel el.
A budapesti közlekedők biztonsága az első, nem engedhetjük meg, hogy bárki félelemben utazzon. Ezért felelősségteljes döntés az, ha a lehető legtöbb buszt átvizsgáljuk
– fogalmazott a főispán.
Hozzátette:
Felelősségteljesen akkor járunk el, ha a lehető legtöbb, BKV buszt érintő, átfogó vizsgálatot rendelünk el, ha ez kell ahhoz, hogy valamennyi BKV buszon a kötelező karbantartási feladat el legyen végezve. Mert nekünk a Budapesten közlekedők biztonsága az első, és nem megengedhető az, hogy bárki ne érezze magát biztonságban ezeken a járműveken.
Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök, a BP Műhely vezető szakértője rámutatott: a budapesti buszpark idősödik, az anyagfáradásból és elhasználódásból adódó kockázatok exponenciálisan nőnek.
Alapos és részletes tűz- és műszaki vizsgálatra van szükség. Az ilyen korú buszok esetén a kockázat hatalmas. A főpolgármesternek azonnali intézkedéseket kellene hoznia!
– mondta.
Szentkirályi Alexandra is felhívta a figyelmet a Facebookon az újabb vizsgálatra, a Fidesz budapesti elnöke szerint a budapestiek biztonsága az első!
Karácsony Gergely csak rövid Facebook-posztban reagált: tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket „a szükséges lépések megtételére”.
A Bors információi szerint a busztüzek egyik fő oka, hogy a járművek motorterében sok olaj rakódott le, ami rendkívül tűzveszélyes. A BKV belső felhívásban figyelmeztette sofőrjeit: ha bármilyen rendellenességet észlelnek, azonnal álljanak félre, és ne folytassák az utat a járművel.
Az előzetes vizsgálatok már kimutatták: budapesti buszok műszaki állapota súlyos biztonsági kockázatot jelent. A kormányhivatal ezért most új, minden eddiginél szélesebb körű vizsgálatot indít, hogy a fővárosban közlekedők végre biztonságban érezhessék magukat.
