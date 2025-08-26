Rendkívüli intézkedés! Új, átfogó vizsgálatnak vetik alá a BKV buszait

A BKV buszai sorozatban gyulladtak ki Budapest utcáin, három nap alatt 4 is. A példátlan eseménysorozat a belvárosban kezdődött, amikor a József Attila utcában egy Karsan Atak midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst, magasra csapó lángok rémítették meg az utasokat és a járókelőket. Majd másnap a XII. kerületi Németvölgyi úton újabb busz égett ki, a sofőr hiába próbálta megfékezni a lángokat poroltóval. Ugyanazon a napon egy pótlóbusz is kigyulladt az Alkotás utcában, később pedig újabb jármű füstölt el.

A BKV buszai sorra gyulladtak ki a fővárosban (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

A sorozatos tüzek után a kormányhivatal műszaki ellenőrei szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén. Két nap alatt 40 járművet vizsgáltak át, az eredmény azonban sokkoló volt.

A BKV buszok vizsgálatának eredménye:

mindössze 22% bizonyult teljesen megfelelőnek,

22%-ot azonnal ki kellett vonni a forgalomból,

28%-nál 30 napon belüli szemlét rendeltek el,

28%-nál azonnali javításra volt szükség.

A vizsgálat tehát azt mutatta: a budapesti buszok többsége nem felel meg az alapvető műszaki követelményeknek.

Az eredmények miatt Sára Botond főispán és a Budapest Főváros Kormányhivatala úgy döntött, hogy a teljes BKV-flottára kiterjedő, új, átfogó műszaki ellenőrzést rendel el.

A budapesti közlekedők biztonsága az első, nem engedhetjük meg, hogy bárki félelemben utazzon. Ezért felelősségteljes döntés az, ha a lehető legtöbb buszt átvizsgáljuk

– fogalmazott a főispán.

Hozzátette:

Felelősségteljesen akkor járunk el, ha a lehető legtöbb, BKV buszt érintő, átfogó vizsgálatot rendelünk el, ha ez kell ahhoz, hogy valamennyi BKV buszon a kötelező karbantartási feladat el legyen végezve. Mert nekünk a Budapesten közlekedők biztonsága az első, és nem megengedhető az, hogy bárki ne érezze magát biztonságban ezeken a járműveken.

Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök, a BP Műhely vezető szakértője rámutatott: a budapesti buszpark idősödik, az anyagfáradásból és elhasználódásból adódó kockázatok exponenciálisan nőnek.

Alapos és részletes tűz- és műszaki vizsgálatra van szükség. Az ilyen korú buszok esetén a kockázat hatalmas. A főpolgármesternek azonnali intézkedéseket kellene hoznia!

– mondta.