RETRO RÁDIÓ

Rendkívüli intézkedés! Új, átfogó vizsgálatnak vetik alá a BKV buszait

Elfogadhatatlan, hogy a budapesti buszokon utazók veszélyben legyenek – ezért Budapest Főváros Kormányhivatala új, a lehető legtöbb járműre kiterjedő, átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el. A BKV buszainak ellenőrzésére azért volt szükség, mert a közelmúltban négy busz is kigyulladt, és az előzetes ellenőrzések aggasztó képet festettek a fővárosi járműpark állapotáról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 12:11
Módosítva: 2025.08.26. 12:36
BKV vizsgálat budapesti Budapest Főváros Kormányhivatala járműpark

A BKV buszai sorozatban gyulladtak ki Budapest utcáin, három nap alatt 4 is. A példátlan eseménysorozat a belvárosban kezdődött, amikor a József Attila utcában egy Karsan Atak midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst, magasra csapó lángok rémítették meg az utasokat és a járókelőket. Majd másnap a XII. kerületi Németvölgyi úton újabb busz égett ki, a sofőr hiába próbálta megfékezni a lángokat poroltóval. Ugyanazon a napon egy pótlóbusz is kigyulladt az Alkotás utcában, később pedig újabb jármű füstölt el. 

BKV
A BKV buszai sorra gyulladtak ki a fővárosban (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

A sorozatos tüzek után a kormányhivatal műszaki ellenőrei szúrópróbaszerű vizsgálatot tartottak a BKV négy telephelyén. Két nap alatt 40 járművet vizsgáltak át, az eredmény azonban sokkoló volt.

A BKV buszok vizsgálatának eredménye:

  • mindössze 22% bizonyult teljesen megfelelőnek,
  • 22%-ot azonnal ki kellett vonni a forgalomból,
  • 28%-nál 30 napon belüli szemlét rendeltek el,
  • 28%-nál azonnali javításra volt szükség.

A vizsgálat tehát azt mutatta: a budapesti buszok többsége nem felel meg az alapvető műszaki követelményeknek.

Az eredmények miatt Sára Botond főispán és a Budapest Főváros Kormányhivatala úgy döntött, hogy a teljes BKV-flottára kiterjedő, új, átfogó műszaki ellenőrzést rendel el.

A budapesti közlekedők biztonsága az első, nem engedhetjük meg, hogy bárki félelemben utazzon. Ezért felelősségteljes döntés az, ha a lehető legtöbb buszt átvizsgáljuk

– fogalmazott a főispán.

Hozzátette:

Felelősségteljesen akkor járunk el, ha a lehető legtöbb, BKV buszt érintő, átfogó vizsgálatot rendelünk el, ha ez kell ahhoz, hogy valamennyi BKV buszon a kötelező karbantartási feladat el legyen végezve. Mert nekünk a Budapesten közlekedők biztonsága az első, és nem megengedhető az, hogy bárki ne érezze magát biztonságban ezeken a járműveken.

Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök, a BP Műhely vezető szakértője rámutatott: a budapesti buszpark idősödik, az anyagfáradásból és elhasználódásból adódó kockázatok exponenciálisan nőnek.

Alapos és részletes tűz- és műszaki vizsgálatra van szükség. Az ilyen korú buszok esetén a kockázat hatalmas. A főpolgármesternek azonnali intézkedéseket kellene hoznia!

 – mondta.

Fotó: metropol

Szentkirályi Alexandra is felhívta a figyelmet a Facebookon az újabb vizsgálatra, a Fidesz budapesti elnöke szerint a budapestiek biztonsága az első!

Karácsony Gergely csak rövid Facebook-posztban reagált: tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket „a szükséges lépések megtételére”.

A Bors információi szerint a busztüzek egyik fő oka, hogy a járművek motorterében sok olaj rakódott le, ami rendkívül tűzveszélyes. A BKV belső felhívásban figyelmeztette sofőrjeit: ha bármilyen rendellenességet észlelnek, azonnal álljanak félre, és ne folytassák az utat a járművel.

Fotó: metropol

Az előzetes vizsgálatok már kimutatták: budapesti buszok műszaki állapota súlyos biztonsági kockázatot jelent. A kormányhivatal ezért most új, minden eddiginél szélesebb körű vizsgálatot indít, hogy a fővárosban közlekedők végre biztonságban érezhessék magukat.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu