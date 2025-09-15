RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Karácsony a Tisza erőszakos stílusával reagál, ahelyett, hogy a budapesti közlekedéssel foglalkozna

Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 17:12
Szentkirályi Alexandra Fővárosi Kormányhivatal busz

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált a fővárosban előfordult busztüzekre.

Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

109 buszt vizsgált át eddig a Kormányhivatal Budapesten. A számok sokkolóak: mindössze 45-tel nem volt gond. A többi


 

Műszaki ellenőrzésre szorul, nem mondható el róluk, hogy veszélytelenül képesek eljuttatni a budapestieket A-ból B-be. Ez az állítás a BKV eddig vizsgált buszainak több mint felére igaz.


 

Különösen súlyos ez úgy, hogy a főváros saját vizsgálatai szerint rendben vannak a buszok, most pedig kiderült, hogy nem így van. A szemünkbe hazudott a BKV?

- írta Szentkirályi Alexandra.
 

De lássuk a főpolgármester reakcióját!


 

Agresszív fröcskölődés, arrogáns mutogatás, beszólogatás, ferdítés - semmi, ami az utasokat megnyugtatásáról vagy a felelősség vállalásáról szólna.


 

Értem én, hogy óriási a “csúnyát mondó verseny” ellenzékben, de Karácsony Gergelynek nem a TISZA erőszakos stílusával kell versengenie, hanem a biztonságos közlekedést kell garantálnia a budapestieknek.


 

A nyári sorozatos busztüzek óta a Fővárosi Kormányhivatal átfogó ellenőrzést végez a buszokon - hisz a budapestiek biztonsága az első.


 

A kérdés az, hogy ha egy városvezetés állítása szerint elvégzi a karbantartási munkákat, akkor mitől félnek ennyire? Miért ilyen idegesek? Aggódnak, hogy kiderül a főváros buszainak botrányos állapota?


 

Csupa-csupa súlyos kérdés, amire ezek szerint a városvezetésnek csak a dühöngés a válasza - ezt majd a budapestiek értékelik.

- zárta sorait a Fidesz budapesti frakciójának vezetője.

 

