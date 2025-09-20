"Fontos ügy megvédeni az anyanyelvünket" - Megszólalt a DPK-ról Kautzky Armand

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, ma tartják a Digitális Polgári Körök első nagyszabású országos gyűlését a Papp László Sportarénában, amelyen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vesznek. A rendezvényen több híresség is megjelenik, ám akad, aki most távol maradni kényszerül: Kautzky Armand a munkája miatt nem tud személyesen ott lenni, ám lélekben a tömeggel van - írja a Bors.

Kautzky Armand fontosnak tartja a párbeszédet / Fotó: Sipeki Péter

Sajnos a munkám miatt nem tudok kint lenni, pedig nagyon érdekelt volna a találkozás végett. Tudjak beszélgetni, véleményt cserélni az emberekkel. Szerintem rettentően fontos ügyeket taglalnak a Digitális Polgári Körök

– mondta el a Borsnak a színművész, aki reményét fejezte ki, hogy legközelebb csatlakozhat a közösséghez.

Kautzky egyébként nem titkolja, hogy szívügye a Zebra kör, amelynek maga is tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számtalan más érdekes csoport is működik a DPK ernyője alatt. Kiemelte például a gyerekvédelemmel, a nevelés és oktatás jövőjével, valamint a családok támogatásával foglalkozó köröket, amelyek szerinte nem csupán szakpolitikai kérdések, hanem a jövőnket és identitásunkat meghatározó alapvetések. A színész külön kitért arra is, hogy a digitális világ önmagában nem elegendő, ha valódi közösségeket akarunk építeni:

Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla

– hangsúlyozta. Ezzel egyértelművé tette: a valódi párbeszéd, a közösségi élmények és a személyes kapcsolatok azok, amelyek hosszú távon megőrizhetik a magyar kultúrát és közösségeket.



